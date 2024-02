Мнение: Догонит ли Запад Россию по снарядам, крупнейшие предприятия 2023 года и новый тракторный завод

1. Россия имеет сейчас тотальное преимущество перед Западом и НАТО по масштабам производства многих видов вооружений и боеприпасов, в частности – артиллерийских снарядов. Запад, впрочем, если поднапряжётся, может нас догнать. Об этом предупреждает Кирилл Стрельников (ссылка):



Российские СМИ с глубоким удовлетворением процитировали вчерашнюю публикацию в американском издании Politico с заголовком “Европе потребуется десять лет на восстановление оборонного комплекса”. Картинно плача в подушку, авторы подводят испуганных европейских и американских читателей к выводу, что Европа оказалась не готова к большой конвенциональной войне: оставшиеся военные заводы не способны резко нарастить производство артиллерийских снарядов, которые жизненно необходимы Украине сейчас и самой Европе потом (на случай неизбежного нападения Путина), то есть все плохо, и русские с их мощным ВПК на глазах побеждают свободный мир.

За несколько дней до этого с таким же смаком в российской блогосфере и СМИ обсуждалось заявление главы комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрика Перрена, который рвал на себе волосы и ужасался по поводу того, что “Франция производит за год столько снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сколько Украина тратит в течение нескольких дней”. <…>

На душу также освежающе и успокоительно легли недавние истеричные заголовки из западных изданий, с которыми мы привычно сверяем свою картину мира:

– The Wall Street Journal: “Нехватка боеприпасов вынудила ВСУ снизить темп стрельбы на 90%”;

– The New York Times: “ВСУ начнут оставлять города, если Вашингтон не даст денег и снарядов”, “Сократившийся за 30 лет атрофии военный сектор Европы, возможно, просто не сможет нарастить производство достаточно быстро, чтобы достичь цели (снабжение ВСУ снарядами)”;

– Onet (Польша): “Россияне сегодня производят около 160 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Для сравнения: американцы обещают достичь уровня 100 тысяч боеприпасов в месяц лишь в 2025 году”;

– Politico: “Наращивание военного потенциала Европы: больше разговоров, чем действий”;

– ABC: “Поставки снарядов на Украину США сократили “более чем на 30%”;

– The Spectator: “Европа не сможет выполнить план по наращиванию военной мощи”.

С учетом позитивных новостей с фронта у обывателя вполне может создаться впечатление, что ненавистный Запад уже лежит на спинке и беспомощно дрыгает ножками, войска киевского режима скоро будут заряжать в пушки валенки и чуть ли не завтра Байден приведет Зеленского в Кремль на поводке и скажет: “Мы истощены, а вы победили. Делайте с ним что хотите”.

К сожалению для всех нас, этот радужный сценарий может состояться только в воображении.

Да, даже по признанию официальных инстанций на Западе, на данный момент Россия превосходит НАТО, ЕС и Украину по производству артиллерийских снарядов в несколько раз. По некоторым данным, в том числе из западных источников, сейчас российские войска выпускают по врагу порядка 10-11 тысяч снарядов в день, в то время как ВСУ — около двух тысяч.

Да, несмотря на обещание Брюсселя поставить на Украину к марту сего года миллион снарядов, ЕС осилил только 300 тысяч.

Но дело в том, что, если мы будем пребывать в победной эйфории и не станем предпринимать масштабных мер прямо здесь и сейчас, это преимущество достаточно скоро сойдет на нет со всеми вытекающими последствиями.

Надо понимать, что коллективный Запад (как и мы) воспринял конфликт на Украине как экзистенциальный, то есть грозящий всему старому мировому порядку, — это так и есть. Поэтому Запад поставил на нанесение поражения России все, и с каждым днем его милитаризация будет нарастать ускоряющимися темпами. <…>

…западный ВПК включился в большую игру — и включился по полной и надолго.

Одновременно с этим новости пошли косяком:

– Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что ЕС сможет произвести для поставок Киеву до 1,4 миллиона снарядов уже к концу 2024 года и что Евросоюз способен сравняться с Россией в производстве снарядов в срок от полутора до двух лет.

– Еврокомиссия опубликовала план по переходу на военную экономику и развитию оружейной промышленности в Европе, а для поставок 155-миллиметровых снарядов разработана двухлетняя ускоренная программа.

– В Болгарии и Чехии разворачиваются новые производства снарядов.

Швеция объявила о планах увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов втрое.

– Великобритания намерена увеличить производство артиллерийских снарядов в восемь раз.

– Франция увеличит производство снарядов в три раза.

США ускоренно инвестируют в размещение масштабных заказов на снаряды внутри страны и за рубежом, строят новые оружейные заводы и планируют увеличить производство 155-миллиметровых снарядов в месяц с 14 тысяч в 2022 году до 85 тысяч к 2028 году.

Лично я полагаю, что экономики США и Европы сейчас находятся в плохой форме: денег мало, кризис, дефицит рабочих рук. В Европе вдобавок ко всему ещё и проблемы с энергией, она слишком дорогая. В таких условиях наращивать производство оружия Западу будет непросто. Кроме того, я сомневаюсь, что Украина достаточно важна для Запада, чтобы напрягаться. Европе вообще сильно проиграла от Украинского кризиса, так что многие политики там Киев очень не любят. США же не смогли даже проголосовать за очередной денежный пакет помощи Киеву, так как конгрессменов куда как больше занимали Израиль и стена на границе.

В общем, какой-то особой мотивации на Западе сейчас нет. А если нет мотивации, зачем увеличивать производство снарядов? На саму Францию-то пока что никто не нападает…

2. Российская промышленность продолжает развиваться хорошими темпами, причём мощное развитие идёт практически по всем направлениям. Открываются не только мелкие импортозамещающие производства, но и гигантские предприятия. В частности, в прошлом году запустили разработку крупнейшего в стране месторождения меди (ссылка):



В России продолжается устойчивый рост промышленного производства. Согласно данным Росстата индекс промпроизводства по итогам 2023 года составил 3,5%.

Опережающими темпами рос обрабатывающий сектор промышленности — 7,5%.

«Сделано у нас» представляет 11 крупнейших заводов, цехов и линий, запущенных в 2023 году, с объявленными инвестициями более 10 млрд рублей. <…>

19 июня Компания «Метафракс Кемикалс» запустила в Губахе Пермского края производство аммиака, карбамида и меламина. <…> В 2021 году стоимость проекта оценивалась примерно в 85 млрд рублей. <…>

Горно-металлургический комбинат «Удокан» выпустил первый медный концентрат.

Это крупнейший запущенный объект 2023 года.

11 сентября в Забайкальском крае запущена первая очередь обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан». Удокан дал первый медный концентрат.

ГОК «Удокан» будет введён в эксплуатацию в два основных этапа. В первую очередь запущены две нитки измельчения и обогащения по технологии коллективной и сульфидной флотации.

Инвестиции в первую очередь ГМК ранее оценивались в 230 млрд рублей. Активно ведётся строительство второй очереди Удоканского ГМК с озвученными инвестициями в 289 млрд рублей.

3. На радость фанатам индустриализации, у нас не только растёт производство станков (ссылка), но и открываются новые тракторные заводы (ссылка):

Тракторный завод Ростсельмаш готовится к открытию и ведет отладку технологических процессов производства. На главный конвейер поставлены первые тракторы.

Напомним, официальный старт строительства тракторного завода Ростсельмаш был дан в сентябре 2021 года. В данный момент предприятие готовится к запуску.

Завод находится в Ростове-на-Дону. Общая территория – 14 га, производственные площади – 62 тыс. кв.м. Мощности позволяют выпускать 5000 машин в год.

На данной площадке компания намерена производить модельный ряд тракторов от 170 л.с. до 600+ л.с. с шарнирно-сочлененной и классической рамой, на гусеничном ходу. Тут же будет налажен выпуск нового продукта компании – дорожно-строительной техники. Когда завод выйдет на полную мощность, на нём будут работать до 1850 человек.