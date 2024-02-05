 

Гастроэнтеролог Андрей Харитонов опроверг влияние кофе и кислых фруктов на слизистую желудка

05.02.2024, 20:33, Разное
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Гастроэнтеролог Андрей Харитонов опровергает распространенные утверждения о вреде определенных продуктов и напитков для слизистой оболочки желудка. В интервью КП, врач подчеркнул, что воздействие некоторых продуктов и напитков на желудок часто преувеличивается.

Харитонов отметил, что даже несмотря на наличие соляной кислоты в желудке, которая является более агрессивной, чем кислоты, содержащиеся в овощах, фруктах и кофе, она не наносит вред слизистой оболочке.

Это происходит благодаря внутренним защитным и восстановительным механизмам слизистой ткани желудочно-кишечного тракта. Она способна самостоятельно восстанавливаться даже после небольших повреждений.

По мнению Харитонова, даже употребление кофе натощак не представляет опасности для желудка, если это приносит удовольствие. Некоторые продукты и напитки не способны вызвать повреждения слизистой оболочки желудка.

Врач подчеркнул: “На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что какой-либо продукт может нанести слизистой оболочке желудка значительный ущерб (исключая искусственные химические соединения, такие как уксусная эссенция и другие растворы). Пить кофе натощак разрешено, если это не вызывает неприятных симптомов. Разъедание или царапание слизистой оболочки пищей практически невозможно.”

Специалист объяснил, что дискомфорт или боли после приема пищи указывают на функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта, а не на гастрит, который, как правило, протекает без симптомов. Эти нарушения характеризуются неправильной работой пищеварительных органов без видимых повреждений. Проблемы с перистальтикой и естественной очисткой кишечника, а также повышенная нервная чувствительность тракта могут привести к негативным реакциям на определенные продукты. Решение проблемы может потребовать лечения стресса, тревожности и даже применения антидепрессантов.


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