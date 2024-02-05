Российско-бразильский товарооборот в 2023 году достиг рекордных $11 млрд

Посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес объявил о достижении рекордного товарооборота между Россией и Бразилией в 2023 году, который составил $11 млрд. Эту информацию передает новостное агентство “Прайм” в рамках выставки “Продэкспо”.

Посол выразил намерение обеих стран укрепить взаимодополняемость своих экономик и увеличить наличие продукции Бразилии на российском рынке, уверенный в том, что это будет приносить взаимную пользу обеим сторонам.

По словам посла, основной экспорт Бразилии в Россию включает продукты из сои, говядины, мяса птицы и кофе. С другой стороны, Латиноамериканская республика получает от РФ 24% всех импортированных удобрений, а также дизельное топливо.

Посол подчеркнул стремление Бразилии к укреплению взаимодополняемости двух стран и увеличению представленности бразильских товаров на российском рынке.

Следует отметить, что предыдущий рекорд товарооборота между Россией и Бразилией был установлен в 2022 году и составил около $10 млрд, как рассказал министр иностранных дел Бразилии, Мауро Виейра, в интервью “РИА Новости”.