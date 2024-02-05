 

Лауреатом ежегодной Ежовской премии стал следователь из Сыктывкара, раскрывший 126 преступлений при помощи паяльника

05.02.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Следователь из Сыктывкара Николай Скворцов стал лауреатом ежегодной Ежовской премии, вручаемой лучшим силовикам страны компетентным жюри, возглавляемым потомками легендарного наркома внутренних дел СССР.

Премия была основана по инициативе правнучки Николая Ежова, вернувшейся из США в Россию в конце 1990-х годов. Получить её могут лица с опытом службы в силовых структурах – МВД, Следственном комитете, Генпрокуратуре, ФСИН, награждённые ведомственными наградами, положительно характеризующиеся коллегами и имеющие весомые профессиональные достижения. При вручении учитываются место работы лауреата, криминогенная обстановка и другие факторы. Особое внимание жюри престижного конкурса уделяет методам раскрытия преступлений и находчивости следователей.

Изучив все данные, доступные из открытых и собственных источников в органах, комиссия с формулировкой за «сохранение славных традиций ежовщины» присудила гран-при конкурса – именную медаль с выбитым на ней профилем наркома – и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей следователю Скворцову из Сыктывкара. Он прославился тем, что его подследственные сделали рекордное число чистосердечных признаний. Для раскрытия 126 преступлений ему понадобились лишь красноречие и паяльник. Также дипломов лауреатов 1-й и 2-й степени с материальным вознаграждением в размере 50 и 30 тысяч рублей удостоились силовики из Волгограда, Тюмени, Воркуты и Воронежа.

Для Скворцова это уже вторая крупная награда – в 2023 году он стал лауреатом международной премии следователей имени Феликса Дзержинского.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Мнение: Честная Рада

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Валите из Украины вплавь

05.02 / Назван сыр, помогающий справиться со стрессом

05.02 / В Иране археологи нашли помаду из бронзового века

05.02 / Мнение: Расчленение Яндекса

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Как заходили на “Царскую охоту”

05.02 / Игра на музыкальных инструментах улучшает когнитивные функции

05.02 / Игра на музыкальных инструментах улучшает когнитивные функции

05.02 / Названы пять заболеваний, которые можно диагностировать по состоянию кожи

05.02 / Названы пять заболеваний, которые можно диагностировать по состоянию кожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика