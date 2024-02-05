Лауреатом ежегодной Ежовской премии стал следователь из Сыктывкара, раскрывший 126 преступлений при помощи паяльника

Следователь из Сыктывкара Николай Скворцов стал лауреатом ежегодной Ежовской премии, вручаемой лучшим силовикам страны компетентным жюри, возглавляемым потомками легендарного наркома внутренних дел СССР.

Премия была основана по инициативе правнучки Николая Ежова, вернувшейся из США в Россию в конце 1990-х годов. Получить её могут лица с опытом службы в силовых структурах – МВД, Следственном комитете, Генпрокуратуре, ФСИН, награждённые ведомственными наградами, положительно характеризующиеся коллегами и имеющие весомые профессиональные достижения. При вручении учитываются место работы лауреата, криминогенная обстановка и другие факторы. Особое внимание жюри престижного конкурса уделяет методам раскрытия преступлений и находчивости следователей.

Изучив все данные, доступные из открытых и собственных источников в органах, комиссия с формулировкой за «сохранение славных традиций ежовщины» присудила гран-при конкурса – именную медаль с выбитым на ней профилем наркома – и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей следователю Скворцову из Сыктывкара. Он прославился тем, что его подследственные сделали рекордное число чистосердечных признаний. Для раскрытия 126 преступлений ему понадобились лишь красноречие и паяльник. Также дипломов лауреатов 1-й и 2-й степени с материальным вознаграждением в размере 50 и 30 тысяч рублей удостоились силовики из Волгограда, Тюмени, Воркуты и Воронежа.

Для Скворцова это уже вторая крупная награда – в 2023 году он стал лауреатом международной премии следователей имени Феликса Дзержинского.

—