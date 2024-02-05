 

Шум в ушах может быть симптомом опухоли мозга

05.02.2024, 19:25, Разное
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Шум в ушах, или тиннитус, является распространенным явлением, которое беспокоит многих пациентов, несмотря на отсутствие внешних источников звука. Врач Илья Ганчук поделился своими знаниями и опытом в интервью и рассказал, что этот симптом может быть одним из признаков различных состояний, включая опухоли мозга.

Пациенты часто связывают шум в ушах с проблемами в ухе, однако причины его появления могут быть разнообразными. Тиннитус не всегда свидетельствует о патологии и может быть результатом естественного процесса старения, сопровождающегося ухудшением слуха. Однако Ганчук предупреждает, что также существуют заболевания, при которых тиннитус может являться симптомом, включая травмы черепа и опухоли мозга.

Помимо этого, существует ряд других патологий, которые могут вызвать шум в ушах, включая ушные болезни, сосудистые нарушения, опухоли слухового нерва, мигрени, воздействие тяжелых металлов, эндокринные и метаболические нарушения, стресс, тревожные расстройства и депрессию.

Врач Ганчук подчеркивает, что в случае появления неожиданного и устойчивого шума в ушах у взрослого человека необходимо обратиться к специалисту, в первую очередь к оториноларингологу. Для выяснения истинной причины проблемы могут потребоваться дополнительные методы диагностики, такие как ультразвук сосудов головы и шеи, компьютерная и магнитно-резонансная томография, аудиометрические исследования и тимпанометрия.


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