Калмыкия лидирует среди российских регионов по росту предпринимательства

В 2023 году Калмыкия заняла первое место среди российских регионов по приросту числа предпринимателей. Согласно данным ЕГРЮЛ, за год в регионе зарегистрировали на 31% больше индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, чем в 2022 году. Это достижение связано с созданием благоприятных условий для бизнеса в Калмыкии, таких как низкие налоги и упрощенные процедуры регистрации и оформления документов.

В топ-5 регионов с наибольшим приростом предпринимателей также вошли:

1. Чечня (рост на 10,7% за год).

2. Дагестан (рост на 10,5% год к году).

3. Северная Осетия (прирост на 8,5%).

4. Забайкальский край (прирост на 7,5%).

В Калмыкии особенно выделяется рост числа интернет-магазинов, который составил трое. Этот показатель стал самым высоким среди всех сегментов бизнеса в регионе. Второе место по количеству новых компаний занимает сфера торговли непродовольственными товарами (рост на 41%), а на третьем месте — операции с недвижимым имуществом (прирост на 18,68%). Следом идут строительство (рост на 14,83%) и животноводство (рост на 14,58%).

Чечня также отметилась значительным ростом числа интернет-магазинов в 2,5 раза. Кроме того, в республике активно открывались компании в сфере спорта, отдыха и развлечений (рост на 12,7%), оптовой торговли (рост на 8,16%) и торговли непродовольственными товарами (рост на 4,56%). В Дагестане наибольший прирост предпринимателей был в сферах интернет-продаж (рост на 65%) и туризма (рост на 28%), а также в гостиничном бизнесе и хостелах (рост на 14%). В Северной Осетии самым популярным направлением стали спорт, отдых и развлечения (рост на 13%), грузоперевозки (рост на 11%), а также рестораны и кафе (рост на 9%).

С другой стороны, регионы с наименьшим приростом новых предпринимателей включают Вологодскую (прирост на 0,2% год к году), Самарскую (1,2%), Сахалинскую (1,3%) и Курскую области (1,8%), а также Карелию (2%).

Важно отметить, что в 2018 году Минэкономики предлагало исключить требование наличия офиса при регистрации бизнеса. Однако данная инициатива была отменена из-за требований Всемирной группы по борьбе с отмыванием денег, которая выразила опасения относительно риска ненахождения юридического лица. В июле 2023 года стало известно, что группа депутатов разработала два законопроекта, которые предусматривают возможность регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на электронный адрес вместо физического.

Об этом расширении представительств малого бизнеса в регионах подробно рассказано в материале «Ъ» под названием “Регионы взяли в лизинг”.