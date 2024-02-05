Мнение: О жизни и борьбе русской оппозиции за рубежом… Ничего нового?

Конечно, это само по себе не может не доставлять: «русская» оппозиция за рубежом, почти напрочь состоящая из потомков 12-ти колен израилевых. Не то, чтобы я был горячим сторонником заглядывать в родословную к каждому, но тут это имеет прямое отношение к теме.

Как живут эти многоюродные «братья и сёстры по Иакову» в борьбе с Режимом™ и в ожидании его неминуемого краха?

Как и положено таким «родственникам». Отвоевав глаголом с Путиным на очередной конференции, возвращаются к привычной деятельности пауков в банке. Выясняют, кто более виноват и кому больше заплатил тот, с кем сейчас они борются.

Иноагентка Евгения Альбац наехала на иноагента Марата Гельмана за #деньги. В том смысле, что он, получая финансирование «от Путина», не слишком усердно с ним боролся, пока был в России. Зато находил время пакостить самой Евгении Марковне.

Тот, в общем, тоже в долгу не остался, напомнив, что и сама «обличительница» не забывала получать гранты и льготы от Режима™, не брезгуя и копеечкой. Например, налоговыми субсидиями на 84000 руб. в год. И в эту грызню они оба вложили намного больше эмоций, сил и ресурсов, чем собственно в борьбу с «диктатором». Причём там у каждого нашлись сочувствующие, так что битва пауков в банке приняла масштаб.

И вот эти люди хотят впоследствии, «вернувшись», учить нас, как правильно жить?

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