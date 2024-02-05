 

Врач Малиновская рассказала, как поддерживать здоровье печени

05.02.2024, 15:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Использование аптечных добавок для печени – распространенная практика среди россиян, но врач Ольга Малиновская предупреждает о их потенциальной бесполезности и вреде для организма.

Печень – орган, способный регенерировать поврежденные ткани. Однако, чтобы поддерживать эту функцию, необходимо вести здоровый образ жизни, который не будет негативно воздействовать на печень. Врач Малиновская поделилась следующими рекомендациями:

1. Отказаться от фастфуда.
2. Избегать продуктов, получаемых путем промышленной переработки мяса.
3. Контролировать количество насыщенных жиров в рационе питания.
4. Минимизировать потребление алкоголя или полностью отказаться от него.
5. Поддерживать регулярную физическую активность.
6. Сохранять здоровый вес.

Важно помнить, что многие добавки для печени не имеют научно подтвержденной эффективности и могут быть лишней тратой денег. Следуя здоровому образу жизни и правильному питанию, вы можете сохранить здоровье печени на долгие годы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Мнение: Честная Рада

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Валите из Украины вплавь

05.02 / Назван сыр, помогающий справиться со стрессом

05.02 / В Иране археологи нашли помаду из бронзового века

05.02 / Мнение: Расчленение Яндекса

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Как заходили на “Царскую охоту”

05.02 / Игра на музыкальных инструментах улучшает когнитивные функции

05.02 / Игра на музыкальных инструментах улучшает когнитивные функции

05.02 / Названы пять заболеваний, которые можно диагностировать по состоянию кожи

05.02 / Названы пять заболеваний, которые можно диагностировать по состоянию кожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика