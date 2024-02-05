Врач Малиновская рассказала, как поддерживать здоровье печени

Использование аптечных добавок для печени – распространенная практика среди россиян, но врач Ольга Малиновская предупреждает о их потенциальной бесполезности и вреде для организма.

Печень – орган, способный регенерировать поврежденные ткани. Однако, чтобы поддерживать эту функцию, необходимо вести здоровый образ жизни, который не будет негативно воздействовать на печень. Врач Малиновская поделилась следующими рекомендациями:

1. Отказаться от фастфуда.

2. Избегать продуктов, получаемых путем промышленной переработки мяса.

3. Контролировать количество насыщенных жиров в рационе питания.

4. Минимизировать потребление алкоголя или полностью отказаться от него.

5. Поддерживать регулярную физическую активность.

6. Сохранять здоровый вес.

Важно помнить, что многие добавки для печени не имеют научно подтвержденной эффективности и могут быть лишней тратой денег. Следуя здоровому образу жизни и правильному питанию, вы можете сохранить здоровье печени на долгие годы.