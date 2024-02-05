Мнение: Как петля паразитов задушила современный Запад

Со стороны кажется дикой щедрость социалки в Европе и США. Власть забирает налоги у работающих американцев и немцев, чтобы платить большие пособия откровенным паразитам. Мало того: роскошные пособия платят не только потомственным безработным, родившимся в стране, но и мигрантам из других стран, которые, собственно, именно за такой синекурой и едут. Зачем тяжело работать за 100 долларов в месяц в своей неустроенной стране, если можно нелегально пробраться в США или во Францию, чтобы получать там от государства кучу денег, не работая? Опять-таки, на Западе и развлекаться удобно, так как полиция боится трогать небелых шалунов, чтобы её не обвинили в расизме.

С точки зрения государства такая стратегия является очевидным безумием, про которое не пишут на Западе каждый день только по двум причинам:

1. Надоело уже каждый день писать об одном и том же на протяжении десятилетий.

2. Политик или журналист, который только попробует внятно изложить суть проблемы, будет немедленно записан в ультраправые, а это клеймо закрывает сейчас в США и в Европе многие двери — в том числе в политику и в журналистику.

Многие полагают, что за приглашением мигрантов стоят зловещие миллиардеры типа Билла Гейтса и Джорджа Сороса, которые хотят переформатировать человечество под свой вкус, разделив его на элиты (себя) и на обслуживающий персонал, который должен быть искусственно оглуплён, как в известной антиутопии Олдоса Хаксли, «О дивный новый мир». Приглашение мигрантов из диких пока что стран и пропаганда радужных утех решают эту задачу, делая население в среднем глупее и слабее характером, а также атомизируя его, мешая ему объединяться.

Одно дело — патриархальная одноцветная семья с кучей детишек, каждому из которых отец и мать прививают твёрдые моральные принципы и привычку к ответственному труду. Совсем другое дело — представители поколения снежинок, рабы срамных удовольствий, которые живут одним днём, часто меняют партнёров и даже не думают о том, чтобы подниматься на социальном лифте при помощи усердной работы и бережливости.

Отчасти всё это правда — «Скрижали Джорджии» появились не просто так, при этом жуткие лозунги с этих скрижалей постоянно тиражируют и проводят в жизнь самые высокопоставленные фигуры на Западе. Вместе с тем, сороситы не были раньше настолько влиятельны, чтобы приказывать политикам уничтожать свои государства. Они просто воспользовались уязвимостью в демократической системе, чтобы выкормить и оседлать разрастающуюся болезнь.

Паразитная петля очень проста.

1. Политик X тратит налоги на пособия для паразитов.

2. Паразиты голосуют за политика Х.

3. Политик Х становится сильнее и тратит ещё больше налогов на новых паразитов.

Так устроена демократия на Западе. Нечестный политик и ленивые паразиты имеют легальную возможность сговориться, чтобы отобрать деньги у работающего Ганса или Джо и поделить их между собой. При этом, по мере затягивания петли, власти у паразитов становится больше, и они начинают импортировать паразитов из других стран, так как каждый беженец, пересёкший границу с Техасом — это дополнительный отданный за них голос. Напомню, что избирательные участки в США беспорядочны и низкотехнологичны, поэтому даже нелегальные мигранты могут отдать свой голос за Джо Байдена, например.

Итог известен. Как верно заметила Маргарет Тэтчер, в итоге у социалистов всегда заканчиваются чужие деньги. Нельзя вечно грабить работающих, отдавая их деньги классово-близким: через некоторое время или работающие потеряют интерес к труду, или их останется слишком мало по сравнению с паразитами, чтобы экономика могла нормально функционировать. Собственно, начало этих печальных процессов мы наблюдаем уже сейчас: с момента установки Скрижалей Джорджии в 1980 Америка в значительной степени перестала быть белой, перестала быть по-настоящему протестантской и перестала массово гнаться за Американской мечтой. Демография ясно показывает, что США образца 2024 — это уже скорее латиноамериканская по духу и национальному составу страна.

Рецепт лечения болезни также очевиден — закрыть возможности для сговора политиков с паразитами. Например, запретить голосовать живущим на пособия, сделав исключение для пенсионеров с трудовым стажем более 30 лет. Установить двадцатилетний лаг между получением мигрантом американского паспорта и выдачей ему права голосовать. Пересмотреть вообще систему пособий, сделав жизнь на пособия некомфортной и ненормальной. Безработный американец должен иметь миску супа и койку в общежитии, а также талоны на курсы переобучения, но не должен оплачивать за счёт работающих ни собственный дом, ни комфортную жизнь в этом доме, ни автомобиль.

К счастью для нас, даже высказывать подобные еретические идеи на Западе нельзя, так что шансы на самостоятельное излечение у Запада очень невысоки. Паразитические петли продолжат затягиваться: в страны Запада будут прибывать новые и новые мигранты, а идейные безработные, убеждённые, будто государство обязано их кормить, будут составлять всё большую долю населения.

Как показывает исторический опыт, для излечения от болезни Западу предстоит пройти через болезненный кризис, в ходе которого, например, инфляция обесценит доллар до такой степени, что на пособия будет уже ничего не купить. Тогда, постепенно, за 10-15 лет, США и Германия снова смогут стать нормальными странами: с поправкой, конечно, на тот непоправимый вред, который паразитические петли уже им нанесли.