 

Менеджеры Яндекса сохраняют контроль после продажи бизнеса

05.02.2024, 12:35, Разное
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Менеджеры компании Яндекс сохранят свои позиции и полномочия в управлении компанией даже после заключения сделки по продаже бизнеса нидерландской компании Yandex N.V., согласно официальному пресс-релизу.

Для этой цели был создан “Фонд менеджеров”, который будет обладать особыми правами и правом вето при принятии важных решений на Совете директоров и общем собрании акционеров.

Важные вопросы, такие как существенная реорганизация компании, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в Уставе, будут подлежать решению с участием “Фонда менеджеров”.

Из десяти членов будущего Совета директоров МКАО “Яндекс”, два места будут отведены представителям “Фонда менеджеров”.

Это соглашение подчеркивает, что существующие методы управления в компании Яндекс останутся без изменений. Помимо этого, новая структура направлена на обеспечение инвесторов, партнеров, пользователей и сотрудников компании “уверенностью в будущем и стабильности бизнеса компании”.

Напомним, что компания “Яндекс” продала свой российский бизнес за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров.


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