 

Минобрнауки предлагает новую модель управления комплексными научно-техническими программами

05.02.2024, 11:25, Разное
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Министерство образования и науки РФ выразило намерение внести изменения в управление комплексными научно-техническими программами (КНТП) полного инновационного цикла, внедряя модель “квалифицированного заказчика”. Эта модель предполагает, что конечный потребитель разработок будет отвечать за вывод их на рынок, вместо существующего управления, которое страдает от неопределенности и размытых обязательств индустриальных партнеров.

В рамках предложения Минобрнауки, будут внесены поправки к схеме управления КНТП, включая правила разработки, утверждения, реализации, корректировки и завершения программ. Эти изменения были предприняты в ответ на выявленные проблемы в ходе выполнения двух действующих программ, таких как “Новые композиционные материалы: технологии конструирования и производства” и “Чистый уголь — зеленый Кузбасс”. Особое внимание будет уделено роли заказчика и механизмам закрепления намерений индустриальных партнеров в процессе софинансирования и участия в проектах.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается внедрение модели “квалифицированного заказчика” и системы формирования и выполнения стратегически значимых проектов в рамках КНТП, а также их приемки и оценки результатов.

В настоящее время заказчиком КНТП может выступить организация реального сектора экономики, заинтересованная в использовании результатов программы или проекта и участвующая в выполнении и реализации их мероприятий. Изменения, предложенные Минобрнауки, будут также обязывать заказчика заниматься внедрением научных и научно-технических результатов КНТП, а также обеспечивать внебюджетное софинансирование.

Комплексные научно-технические программы (КНТП) представляют собой механизм совместного участия науки и бизнеса в исследовательско-производственных программах, направленных на достижение конкретных промышленных результатов для импортозамещения. Финансирование таких программ осуществляется за счет федеральных, региональных и местных бюджетов, а также компаний. Предлагаемые изменения направлены на предотвращение неэффективных расходов и разделение ответственности за результат между государством и бизнесом, учитывая риски выхода бизнеса из КНТП.

Кроме того, в правительстве готовятся к централизации планирования научно-технических работ, что является частью общего стремления к улучшению управления и координации научно-техническими программами.


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