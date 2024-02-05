Белорусские бананы заменят на российском рынке поставки из Эквадора

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что для его страны не составит никакого труда заместить эквадорские бананы на российском рынке после того, как в последних нашли личинки мухи-горбатки.

Этой зимой в белорусских колхозах собрали рекордные урожаи.

Колхозы «Мелиоратор» под Минском и «Заветы Ильича» под Гомелем выращивают бананы с 1996 года в рамках программы по развитию культурного разнообразия в сельском хозяйстве. В 2003-2006 годах белорусские бананы занимали призовые места на фестивалях в Белизе, Колумбии и Уругвае, а в 2010 году президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер назвала гомельский банан «восьмым чудом света» и подписала 20-летний контракт на импорт фрукта в Аргентину.

– Между прочим, у банана и картофеля до 98% общих генов в ДНК, – рассказал президент. – Я сам был в шоке, когда узнал, но против науки не попрёшь. У нас и озимые, и яровые бананы отлично растут, в год снимаем до шести урожаев. Так что для дорогих братьев россиян нам ничего не жалко. К тому же, наши бананы можно не только есть сырыми, но и варить в мундире.

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