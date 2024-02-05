Белорусские бананы заменят на российском рынке поставки из Эквадора
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что для его страны не составит никакого труда заместить эквадорские бананы на российском рынке после того, как в последних нашли личинки мухи-горбатки.
Этой зимой в белорусских колхозах собрали рекордные урожаи.
Колхозы «Мелиоратор» под Минском и «Заветы Ильича» под Гомелем выращивают бананы с 1996 года в рамках программы по развитию культурного разнообразия в сельском хозяйстве. В 2003-2006 годах белорусские бананы занимали призовые места на фестивалях в Белизе, Колумбии и Уругвае, а в 2010 году президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер назвала гомельский банан «восьмым чудом света» и подписала 20-летний контракт на импорт фрукта в Аргентину.
– Между прочим, у банана и картофеля до 98% общих генов в ДНК, – рассказал президент. – Я сам был в шоке, когда узнал, но против науки не попрёшь. У нас и озимые, и яровые бананы отлично растут, в год снимаем до шести урожаев. Так что для дорогих братьев россиян нам ничего не жалко. К тому же, наши бананы можно не только есть сырыми, но и варить в мундире.
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