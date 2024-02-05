 

Жили бы сейчас в лучшей стране на свете – большинство жителей Аляски назвали Александра II худшим правителем в истории человечества

05.02.2024, 9:33, Разное
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ВЦИОМ завершил масштабное социологическое исследование «Образ будущего у граждан США, проживающих в регионах, входивших в состав Российской империи».

Выяснилось, что жители Аляски до сих пор считают «русский период» лучшим в истории своего региона, а каждый второй хотел бы стать гражданином России.

– Прошло уже полтора века с момента продажи Аляски, но проживающие там люди по-прежнему с ностальгией вспоминают русских. Это семейная память, которая передаётся из поколения в поколение, – заявил глава отдела ВЦИОМ по исследованию США Питирим Сорокин-младший.

Главным антигероем в истории жители крупнейшего по площади штата США назвали Александра II, который принял решение продать Аляску Вашингтону. 62% опрошенных считают, что если бы регион остался в составе Российской империи, то уровень жизни в нём был как минимум в три раза выше.

– Мы бы могли сейчас жить в лучшей стране на свете, а не в доживающих свой век США. Мы видим, как в России бережно хранят близкие нам традиционные ценности, как там растёт экономика, как там счастливы люди. Всего этого мы лишены из-за политики Вашингтона, – рассказал социологам один из местных жителей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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