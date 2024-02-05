Преимущества и риски использования кредитных карт в качестве источника займа

Преимущества

Первый плюс кредиток — возможность срочно получить деньги онлайн на карту . Следующее преимущество — беспроцентный период, который обычно длится от 50 до 200 суток. В течение этого времени можно бесплатно пользоваться заемными средствами.

Другие достоинства:

Возобновляемая кредитная линия. После возврата всей суммы долга клиент вновь получает доступ к лимиту. И так — до закрытия пластика Универсальность. Использовать карту можно для разных целей — оплаты разовых покупок, ежедневных трат, путешествий Бонусы и кэшбэк за покупки. Банки реализуют программы лояльности с кэшбэком, скидками и другими привилегиями для постоянных клиентов Бесплатное обслуживание. Можно найти предложения с бесплатным годовым обслуживанием Отсутствие комиссии за платежи. Проценты за расходные операции, включая оплату по QR-кодам, как правило, не начисляются Возможность улучшения скоринга. Кредитка поможет повысить рейтинг заемщика, если вовремя погашать задолженность

Пластик с длинным грейс-периодом подходит для рефинансирования нескольких займов. Объединив долговые обязательства в один кредит, заемщик снизит финансовую нагрузку. Главное ― не допускать просрочек.

Недостатки

Помимо плюсов, у кредитной карты есть несколько недостатков. Главный из них — высокие процентные ставки. Часто переплата в два–три раза выше, чем по потребительским кредитам.

Другие минусы:

Ограничения на операции. За снятие наличных и переводы кредиторы взимают высокие комиссии. Иногда такие транзакции недоступны, приводят к остановке льготного периода или увеличению процентов Платные услуги. СМС-информирование и страхование. Впрочем, от ненужных опций можно отказаться Обязательный ежемесячный платеж. Чтобы не допускать просрочек, необходимо ежемесячно вносить определенную сумму. Обычно она составляет 3–5% от суммы долга Штрафные санкции за просрочки. Если клиент не внесет обязательный платеж вовремя, ему начислят штраф. За каждый день просрочки придется заплатить пеню Риск мошенничества. Пользователи сами отвечают за безопасность. Есть пластик попадет в руки злоумышленникам, клиент может получить большой долг

Не стоит забывать и про психологический аспект. Кредитки подходят клиентам с достаточным уровнем финграмотности. Важно уметь планировать расходы и соблюдать платежную дисциплину, чтобы не уйти в просрочку.

Кредитка или кредит: что выбрать

Кредитная карта позволяет быстро и регулярно получать доступ к заемным средствам за счет возобновления кредитной линии. В случае с потребительским кредитам нужно каждый раз подавать заявку на оформление ссуды.

Получить кредитку проще, чем потребкредит. К КИ заемщика предъявляются минимальные требования. Использовать деньги можно на любые цели, а по потребкредиту часто предусмотрено целевое расходование средств. По банковским картам действует льготный период с нулевой ставкой, а беспроцентных ссуд наличными не существует.

Кредитная карта подойдет для крупных и повседневных расходов. Ее стоит оформить, если у вас стабильный доход, вы хотите улучшить свой рейтинг или снизить финансовую нагрузку, объединив кредиты.

Ставка по таким продуктам выше, чем по классическим кредитам наличными. Держателям нужно тщательно следить за тратами и платежами, чтобы не попасть в долговую яму.