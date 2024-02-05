Преимущества и риски использования кредитных карт в качестве источника займа
05.02.2024, 10:10, Детали
Теги: Безработица, Бизнес, Работа
Преимущества
Первый плюс кредиток — возможность срочно получить деньги онлайн на карту. Следующее преимущество — беспроцентный период, который обычно длится от 50 до 200 суток. В течение этого времени можно бесплатно пользоваться заемными средствами.
Другие достоинства:
- Возобновляемая кредитная линия. После возврата всей суммы долга клиент вновь получает доступ к лимиту. И так — до закрытия пластика
- Универсальность. Использовать карту можно для разных целей — оплаты разовых покупок, ежедневных трат, путешествий
- Бонусы и кэшбэк за покупки. Банки реализуют программы лояльности с кэшбэком, скидками и другими привилегиями для постоянных клиентов
- Бесплатное обслуживание. Можно найти предложения с бесплатным годовым обслуживанием
- Отсутствие комиссии за платежи. Проценты за расходные операции, включая оплату по QR-кодам, как правило, не начисляются
- Возможность улучшения скоринга. Кредитка поможет повысить рейтинг заемщика, если вовремя погашать задолженность
Пластик с длинным грейс-периодом подходит для рефинансирования нескольких займов. Объединив долговые обязательства в один кредит, заемщик снизит финансовую нагрузку. Главное ― не допускать просрочек.
Недостатки
Помимо плюсов, у кредитной карты есть несколько недостатков. Главный из них — высокие процентные ставки. Часто переплата в два–три раза выше, чем по потребительским кредитам.
Другие минусы:
- Ограничения на операции. За снятие наличных и переводы кредиторы взимают высокие комиссии. Иногда такие транзакции недоступны, приводят к остановке льготного периода или увеличению процентов
- Платные услуги. СМС-информирование и страхование. Впрочем, от ненужных опций можно отказаться
- Обязательный ежемесячный платеж. Чтобы не допускать просрочек, необходимо ежемесячно вносить определенную сумму. Обычно она составляет 3–5% от суммы долга
- Штрафные санкции за просрочки. Если клиент не внесет обязательный платеж вовремя, ему начислят штраф. За каждый день просрочки придется заплатить пеню
- Риск мошенничества. Пользователи сами отвечают за безопасность. Есть пластик попадет в руки злоумышленникам, клиент может получить большой долг
Не стоит забывать и про психологический аспект. Кредитки подходят клиентам с достаточным уровнем финграмотности. Важно уметь планировать расходы и соблюдать платежную дисциплину, чтобы не уйти в просрочку.
Кредитка или кредит: что выбрать
Кредитная карта позволяет быстро и регулярно получать доступ к заемным средствам за счет возобновления кредитной линии. В случае с потребительским кредитам нужно каждый раз подавать заявку на оформление ссуды.
Получить кредитку проще, чем потребкредит. К КИ заемщика предъявляются минимальные требования. Использовать деньги можно на любые цели, а по потребкредиту часто предусмотрено целевое расходование средств. По банковским картам действует льготный период с нулевой ставкой, а беспроцентных ссуд наличными не существует.
Кредитная карта подойдет для крупных и повседневных расходов. Ее стоит оформить, если у вас стабильный доход, вы хотите улучшить свой рейтинг или снизить финансовую нагрузку, объединив кредиты.
Ставка по таким продуктам выше, чем по классическим кредитам наличными. Держателям нужно тщательно следить за тратами и платежами, чтобы не попасть в долговую яму.
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