 

Изменение климата может спровоцировать появление новых островов в Арктике

05.02.2024, 5:17, Разное
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Как сообщает издание Geophysical Research Letters, результаты исследования, проведенного учеными, представляющими Технический университет Дании, показали, что изменение климата может скорректировать морской ландшафт в Арктике и привести к появлению вокруг Гренландии множества новых островов.

Исследователи отмечают, что в период с 2013 по 2023 год коренные породы Гренландии поднялись на 20 сантиметров, причина чего заключается в исчезновении ледникового покрова, в результате чего степень давления на подстилающий грунт снижается.

Профессор Шафкат Аббас Хан, являющийся соавтором научной работы, отметил, что подъем пород, наблюдаемый в Гренландии, нельзя объяснить исключительно естественными процессами после ледникового периода, подчеркнув: «Благодаря данным GNET мы можем точно проанализировать, какие участки суши поднимаются из-за климатических изменений».   


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