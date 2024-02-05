Раскрыта причина гибели цивилизации майя

Как сообщает издание Nature Communications, причиной гибели культурной и политической столицы народа майя могла стать засуха, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Калифорнийский университет.

Исследователи отмечают, что в период с 1400 по 1450 год гражданские конфликты на полуострове Юкатан значительно усилились, а длительная засуха лишь усилила степень напряженности между соперничающими группировками и стала причиной гражданской войны, в свою очередь приведшей к политическому коллапсу.

Ученые, проанализировавшие исторические записи и человеческие останки на предмет признаков травматических повреждений, указывающих на гражданский конфликт, подчеркнули: «В результате люди разошлись по более мелким поселениям, что позволило мелким политическим и экономическим структурам майя просуществовать до контакта с Европой в начале XVI века».