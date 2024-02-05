 

Залужный признал – преимущество за Россией — Украине пора смириться с ослабевающей поддержкой Запада

05.02.2024, 4:30, Новости дня
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В эксклюзивной статье для CNN главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что западные санкции не оказали на Россию должного влияния — численное и военное преимущество по-прежнему за ней. Военачальник рассказал о внутренних политических разногласиях, а также призвал Киев наконец «приспособиться к сокращению западной помощи» и начать полагаться на свои силы, а не на союзников.


AP

Антироссийские санкции не сработали, у РФ значительное преимущество в армии и вооружённых силах, а Украина должна приспособиться к сокращению западной военной помощи и преодолеть внутренние разногласия — в эксклюзивной статье для CNN главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые прокомментировал ряд политических неудач Киева как внутри страны, так и за рубежом.

По его словам, ситуация на поле боя по-прежнему складывается не в пользу Украины — ей так и не удалось преодолеть российские минные поля и мощный огонь артиллерии, а также активное распространение беспилотников. Однако сегодня к военным проблемам добавились и политические, и теперь, по мнению Залужного, «военные лидеры Украины должны принять во внимание ряд разочарований и отвлекающих факторов вне поля боя».

В первую очередь речь идёт об угасающей поддержке со стороны западных союзников: до сих пор США так и не смогли согласовать новый пакет помощи для Украины, а всё внимание общественности с октября сосредоточено на Ближнем Востоке. Ввиду этого главнокомандующий заявляет, что Украине пора прекратить полагаться на своих западных союзников и «приспособиться к сокращению западной помощи». Кроме того, Залужный признаёт, что западные санкции не оказали на Москву никакого влияния: «Слабость режима международных санкций означает, что РФ всё ещё способна разворачивать свой военно-промышленный комплекс для ведения войны на истощение против нас».

Но большее беспокойство главкома вызывают внутренние проблемы, считает CNN. Так, Залужный отмечает явное нежелание политического руководства в Киеве поддержать его призыв к более широкой мобилизации — при этом он признаёт подавляющее превосходство РФ в численности войск. «Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает РФ в мобилизации людских ресурсов, и то, как это сопоставляется с неспособностью государственных институтов Украины повысить уровень укомплектованности наших вооружённых сил», — пишет Залужный в своей статье.


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