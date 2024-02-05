 

Мнение: Горькая правда для украинцев

05.02.2024, 4:22, Разное
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И – еще совсем маленькая цитатка из Сергея Морозова (в ней он льет бальзам на сердца зет-патриотов, ругая украинцев):

О каком применении F-16 могут говорить люди, которые Арестовича использовать не могут?

Что есть, то есть.

И там далее:

“микропроцессор имеет смысл, если его вставить в соответствующее место. А не сам по себе.
То, что должно работать в сложных схемах, не работает в простых.
Сложность всегда многоуровневая. В команде дураков может оказаться умный, но дураки его просто не поймут. И толку от него будет не больше, чем от прочих дураков” (С.Морозов)

Особо губу раскатывать, впрочем, нашим зетникам не приходится. У нас всё то же самое, только при этом и Арестовича нет.

Источник: Размышления вольного социолога


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