Мнение: Горькая правда для украинцев

И – еще совсем маленькая цитатка из Сергея Морозова (в ней он льет бальзам на сердца зет-патриотов, ругая украинцев):

О каком применении F-16 могут говорить люди, которые Арестовича использовать не могут?

Что есть, то есть.

И там далее:

“микропроцессор имеет смысл, если его вставить в соответствующее место. А не сам по себе.

То, что должно работать в сложных схемах, не работает в простых.

Сложность всегда многоуровневая. В команде дураков может оказаться умный, но дураки его просто не поймут. И толку от него будет не больше, чем от прочих дураков” (С.Морозов)

Особо губу раскатывать, впрочем, нашим зетникам не приходится. У нас всё то же самое, только при этом и Арестовича нет.