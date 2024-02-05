Мнение: Горькая правда для украинцев
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И – еще совсем маленькая цитатка из Сергея Морозова (в ней он льет бальзам на сердца зет-патриотов, ругая украинцев):
О каком применении F-16 могут говорить люди, которые Арестовича использовать не могут?
Что есть, то есть.
И там далее:
“микропроцессор имеет смысл, если его вставить в соответствующее место. А не сам по себе.
То, что должно работать в сложных схемах, не работает в простых.
Сложность всегда многоуровневая. В команде дураков может оказаться умный, но дураки его просто не поймут. И толку от него будет не больше, чем от прочих дураков” (С.Морозов)
Особо губу раскатывать, впрочем, нашим зетникам не приходится. У нас всё то же самое, только при этом и Арестовича нет.
Источник: Размышления вольного социолога
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