 

Мнение: О тайных операциях России… Ещё одна загадка СВО?

05.02.2024, 4:15, Разное
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Со времён Павла Судоплатова за Россией тянется мрачный шлейф успешных спецопераций. Одни уже обрели всемирную известность и сомнительную славу. Правда о других всё ещё покоится в спецхранах. Но важные не архивные дела. По-настоящему, важны люди. И они у России есть. Такие, что Джеймс Бонд отдыхает.

Самое время о них рассказать.

Совсем недавно их имена или, точнее, оперативные псевдонимы наводили ужас на западного обывателя. Эти воспитанники школы ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ГРУ были дерзки, коварны, мобильны, всесильны и очень жестоки. Они травили Дустом «Новичком» всех предателей прямо под носом у лучших в мире спецслужб. Взрывали оружейные склады. Рвали цепочки поставок вооружений для ВСУ. И снова травили — совсем не байки.

При этом ни разу не попались в руки западных спецагентов, контрразведчиков, полицейских. Прямо — «неуловимые мстители» какие-то. И в итоге, по слухам, спокойно вернулись «в распоряжение Кремля». После чего пропали из виду.

Как раз тогда, когда их навыки, умения, знания и опыт больше всего востребованы в «горячей» работе. Складов с оружием ещё много. Разного рода «предателей» чуть ли не больше. А цепочки поставок для ВСУ стали намного изощрённее?

Так где же вы, друзья-однополчане Анатолий Чепига и Александр Мышкин, a.k.a. «Боширов и Петров»?

Почему не в деле?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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