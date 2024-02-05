 

Более половины россиян боятся остаться без смартфона

05.02.2024, 4:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как показали результаты исследования, проведенного компаниями «Ренессанс страхование» и «Ситилинк», признаки номофобии, представляющей собой страх остаться без мобильного телефона, присущи более 66% российских граждан.

С напряженным образом жизни свою привязанность к смартфону связывают 25% респондентов, в то время как упустить важную информацию опасаются почти 22% опрошенных, а еще 20% стремятся быть в курсе всех новостей.

Высокая степень привязанности к мобильному устройству приводит к тому, что 62% респондентов оставляют смартфон на зарядке в непосредственной близости от кровати, 36% не могут обойтись без просмотра видеороликов во время приема пищи, а 32% берут с собой мобильное устройство даже тогда, когда идут в туалет.   


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Мнение: Горькая правда для украинцев

05.02 / Мнение: О тайных операциях России… Ещё одна загадка СВО?

05.02 / Названы факторы, связанные с продолжительностью жизни собак

05.02 / MCP: миндаль способствует борьбе с лишним весом

05.02 / Установлена причина гибели города библейского Голиафа

05.02 / Мнение: О сломанных крыльях… Россия больше не взлетит?

05.02 / Онколог Басанов назвал мифом утверждение о связи между смартфонами и раком

05.02 / Голливудский гламур, зачесанные назад и не закрывающие лицо: стильные женские прически на седые и седеющие волосы

05.02 / Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти

05.02 / Увидев в унитазе крыс, не стоит надрываться: «Брысь!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика