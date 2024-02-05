Более половины россиян боятся остаться без смартфона

Как показали результаты исследования, проведенного компаниями «Ренессанс страхование» и «Ситилинк», признаки номофобии, представляющей собой страх остаться без мобильного телефона, присущи более 66% российских граждан.

С напряженным образом жизни свою привязанность к смартфону связывают 25% респондентов, в то время как упустить важную информацию опасаются почти 22% опрошенных, а еще 20% стремятся быть в курсе всех новостей.

Высокая степень привязанности к мобильному устройству приводит к тому, что 62% респондентов оставляют смартфон на зарядке в непосредственной близости от кровати, 36% не могут обойтись без просмотра видеороликов во время приема пищи, а 32% берут с собой мобильное устройство даже тогда, когда идут в туалет.