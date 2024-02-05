Названы факторы, связанные с продолжительностью жизни собак

Как сообщает издание Scientific Reports, результаты исследования, проведенного британскими учеными, представляющими Ливерпульский университет, показали, что на продолжительность жизни собак влияет порода, размер тела, форма головы и пол.

Наибольшая продолжительность жизни, в среднем составляющая 15,4 года, зафиксирована у ланкаширских хилеров, в то время как на второй и третьей позиции расположились тибетские спаниели и миниатюрные таксы, с результатом в 15,2 и 14 лет соответственно. Кроме того, выяснилось, что самки в среднем живут 12,7 лет, в то время как самцы – 12,4 года, а продолжительность жизни скрещенных собак меньше, чем чистокровных.

Маленькие и средние породы живут дольше, чем крупные, а собаки с мордой средней длины живут около 13 лет, в то время как у собак с приплюснутой мордой данный показатель на два года меньше.