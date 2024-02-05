 

Названы факторы, связанные с продолжительностью жизни собак

05.02.2024, 4:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание Scientific Reports, результаты исследования, проведенного британскими учеными, представляющими Ливерпульский университет, показали, что на продолжительность жизни собак влияет порода, размер тела, форма головы и пол.

Наибольшая продолжительность жизни, в среднем составляющая 15,4 года, зафиксирована у ланкаширских хилеров, в то время как на второй и третьей позиции расположились тибетские спаниели и миниатюрные таксы, с результатом в 15,2 и 14 лет соответственно. Кроме того, выяснилось, что самки в среднем живут 12,7 лет, в то время как самцы – 12,4 года, а продолжительность жизни скрещенных собак меньше, чем чистокровных.

Маленькие и средние породы живут дольше, чем крупные, а собаки с мордой средней длины живут около 13 лет, в то время как у собак с приплюснутой мордой данный показатель на два года меньше.       


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Мнение: Горькая правда для украинцев

05.02 / Мнение: О тайных операциях России… Ещё одна загадка СВО?

05.02 / Более половины россиян боятся остаться без смартфона

05.02 / MCP: миндаль способствует борьбе с лишним весом

05.02 / Установлена причина гибели города библейского Голиафа

05.02 / Мнение: О сломанных крыльях… Россия больше не взлетит?

05.02 / Онколог Басанов назвал мифом утверждение о связи между смартфонами и раком

05.02 / Голливудский гламур, зачесанные назад и не закрывающие лицо: стильные женские прически на седые и седеющие волосы

05.02 / Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти

05.02 / Увидев в унитазе крыс, не стоит надрываться: «Брысь!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика