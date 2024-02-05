 

Рупор кремлевской пропаганды: Глава российского сегмента Википедии оказался иностранным агентом

05.02.2024, 2:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

И снова внезапно. Никто и не догадывался и даже не подозревал.
Примерно как с "Ельцин-Центром"https://colonelcassad.livejournal.com/8938224.html

Глава российского сегмента Википедии оказался иностранным агентом

Глава российского сегмента «Википедии» Козловский* наконец получил статус иноагента, а энциклопедия фейков о русской армии продолжает существовать

В пополненный список иноагентов наконец вошел (https://t.me/readovkanews/73452) глава НКО «Викимедиа РУ» Станислав Козловский — человек, ответственный за публикацию фейков в российской «Википедии» последние годы. Чудодейственная «печать» начала работать чуть раньше — еще в середине декабря Козловский получил информацию, что вскоре он станет иноагентом, и вся «тусовочка» медиа-энцеклопедии раскололась: проект приготовился к закрытию, Козловский уволился из МГУ, а редакторы ушли из публичного пространства «в целях безопасности». Общедоступная энциклопедия входила в наш обиход и кропотливо воссоздавала образ «честной», и только СВО обнажила ее истинную сущность.

С подачки руководящего состава «Вики» стала оружием информационной войны в руках коллективного врага. Именно благодаря Козловскому, как директору НКО, любой гражданин России, пожелав узнать что-то поподробнее про события в зоне спецоперации, привычно заходил в электронную энциклопедию и читал откровенную вражескую пропаганду. Название статей говорит само за себя: «вторжение России в Украину» или «геноцид в Буче». Так достаточно ли статуса иностранного агента для человека, который втерся в доверие и обманул сотни, а то и тысячи наших граждан?

https://t.me/melnikby/96840 – цинк

Нет, недостаточно. Сознательно гадил годами.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Более половины россиян боятся остаться без смартфона

05.02 / Названы факторы, связанные с продолжительностью жизни собак

05.02 / MCP: миндаль способствует борьбе с лишним весом

05.02 / Установлена причина гибели города библейского Голиафа

05.02 / Мнение: О сломанных крыльях… Россия больше не взлетит?

05.02 / Онколог Басанов назвал мифом утверждение о связи между смартфонами и раком

05.02 / Голливудский гламур, зачесанные назад и не закрывающие лицо: стильные женские прически на седые и седеющие волосы

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Здравствуй Турция

05.02 / Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти

05.02 / Увидев в унитазе крыс, не стоит надрываться: «Брысь!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика