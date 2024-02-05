Рупор кремлевской пропаганды: Глава российского сегмента Википедии оказался иностранным агентом

И снова внезапно. Никто и не догадывался и даже не подозревал.

Примерно как с "Ельцин-Центром"https://colonelcassad.livejournal.com/8938224.html

Глава российского сегмента Википедии оказался иностранным агентом

Глава российского сегмента «Википедии» Козловский* наконец получил статус иноагента, а энциклопедия фейков о русской армии продолжает существовать

В пополненный список иноагентов наконец вошел (https://t.me/readovkanews/73452) глава НКО «Викимедиа РУ» Станислав Козловский — человек, ответственный за публикацию фейков в российской «Википедии» последние годы. Чудодейственная «печать» начала работать чуть раньше — еще в середине декабря Козловский получил информацию, что вскоре он станет иноагентом, и вся «тусовочка» медиа-энцеклопедии раскололась: проект приготовился к закрытию, Козловский уволился из МГУ, а редакторы ушли из публичного пространства «в целях безопасности». Общедоступная энциклопедия входила в наш обиход и кропотливо воссоздавала образ «честной», и только СВО обнажила ее истинную сущность.

С подачки руководящего состава «Вики» стала оружием информационной войны в руках коллективного врага. Именно благодаря Козловскому, как директору НКО, любой гражданин России, пожелав узнать что-то поподробнее про события в зоне спецоперации, привычно заходил в электронную энциклопедию и читал откровенную вражескую пропаганду. Название статей говорит само за себя: «вторжение России в Украину» или «геноцид в Буче». Так достаточно ли статуса иностранного агента для человека, который втерся в доверие и обманул сотни, а то и тысячи наших граждан?

https://t.me/melnikby/96840 – цинк

Нет, недостаточно. Сознательно гадил годами.

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