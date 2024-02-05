Онколог Басанов назвал мифом утверждение о связи между смартфонами и раком

Как заявил онколог Руслан Басанов, утверждение о связи между смартфонами и развитием рака является мифом, при этом уточнив, что чрезмерное использование гаджетов может оказать крайне отрицательное воздействие на состояние здоровья.

Отметив, что заблуждения по поводу того, что смартфоны значительно повышают степень риска развития онкологических заболеваний, возникают в головах дилетантов, не имеющих представления о законах физики и процессах патофизиологии, заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина» добавил: «Косвенно телефоны, планшеты, компьютеры становятся причиной проблем со здоровьем».

Особое внимание онколог уделил тому факту, что люди, уделяющие много времени мобильным устройствам, часто ведут малоподвижный образ жизни, что может спровоцировать как ожирение, так и психологические проблемы.