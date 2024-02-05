Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти

Как сообщает издание MedicalXpress, ключевая роль физической активности в поддержании здоровья очевидна, но результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Колумбийский университет, показали, что даже 30 минут активного отдыха в день достаточно, чтобы снизить риск преждевременной смерти на 17%.

В ходе эксперимента, в рамках которого восемь тысяч человек подвергались физическим нагрузкам разной степени интенсивности, было установлено, что с увеличением нагрузок риск снижается на 35%.

Ученые утверждают, что даже непродолжительная разминка низкой степени интенсивности может выступить в качестве фактора, компенсирующего негативные последствия сидячего образа жизни.