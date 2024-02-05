Увидев в унитазе крыс, не стоит надрываться: «Брысь!»

Сие унитазное явление стало «новым кошмаром» американцев. Тамошние обитатели канализации благополучно освоили переселение в туалеты, сделав оные приятным местом своего пребывания.

По сообщениям свидетелей, крысы из подземных коммуникаций забираются по трубам прямиком в унитаз и выныривают из воды на радость хозяевам, решившим посетить сей уголок задумчивости. Вдохновившись подобными историями, один из экспертов дал несколько советов, как избавиться от зловредной живности. Причем навсегда или нет — жизнь, как говорится, покажет…

Наблюдать за тем, как грызун удирает от гниющего мусорного бака, весьма противно, а уж обнаружить у себя в туалете существо с острыми зубами и голым хвостом — врагу такого не пожелаешь! Вот и неудачливый житель Сомервилля, штат Массачусетс, отправившись туда, увидел в родном и горячо любимом унитазе утонувшую крысу. Будучи в полной уверенности, что она заплыла по трубам в его сортир, пользователь Reddit @jojohanon написал в прошлом месяце на странице, посвященной городу:

«Сегодня утром я обнаружил грызуна (возможно, молодую крысу или очень крупную мышь) мертвым в своем туалете, предположительно утонувшим. Сиденье унитаза было опущено».

Пока читатели тряслись от ужаса, просвещаясь о «новом кошмаре», другой житель Сомервилля добавил, что за несколько месяцев до этого с ним произошло то же самое. Но в тот раз крыса была живой:

«Добро пожаловать в клуб. Я писал о том же самом пару месяцев назад. Моя была жива».

В сентябре прошлого года пользователь Reddit сообщал:

«Мы с партнером проснулись от того, что в нашем унитазе была живая крыса. Мы налили туда немного отбеливателя, и крыса ушла обратно в трубу».

Нашелся и специалист по борьбе с вредителями, поддержавший этих рассказчиков с их жуткими байками. Себастьян Ортис, офис-менеджер компании Best Pest Control, сказал, что ему не раз приходилось иметь дело с грызунами, застрявшими в канализационных трубах:

«Они очень хорошо плавают. А канализация — идеальная среда для них: там есть еда и кров».

По данным соседнего города Бостона, в 2023 году было зарегистрировано как минимум четыре случая обнаружения крыс в туалетах и ванных комнатах. К счастью, власти Сомервилля в лице пресс-секретаря местного издания дали несколько «замечательных» советов о том, что делать, если заметишь крысу в унитазе. Думаете, погромче орать? Вовсе нет! Первое, чем нужно заняться, так это закрыть крышку, чтобы «малыш «не смог выбраться. Потом надо дважды спустить воду. Далее следовал вывод:

«Скорее всего, крыса уйдет обратно в канализацию».

Экую радость получит кто-то из соседей, когда обитательница труб вынырнет из его отхожего места! Ну а если бедняга мертва и не хочет идти ко дну, чиновники советуют налить на тушку моющее средство, поскольку:

«Оно может обезжирить шерсть крысы, и она не сможет плавать в воде».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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