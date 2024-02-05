 

Bloomberg – «авантюры» США угрожают миру и безопасности на Ближнем Востоке — МИД Ирана

05.02.2024, 0:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В результате авиаударов США по Ираку и Сирии погибло не менее 16 человек и пострадали ещё несколько десятков, пишет Bloomberg. Представители ближневосточных стран резко осудили «авантюру» Вашингтона, назвав его авиаудары стратегической ошибкой, которая приведёт только к усилению напряжённости и нестабильности в регионе.


AP

Правительство Ирака заявило, что среди погибших в результате авиаударов США, которые ближневосточная страна назвала «серьёзной угрозой безопасности в регионе», было по меньшей мере 16 гражданских лиц, пишет Bloomberg. Всего в результате ударов по Ираку ранены по меньшей мере 25 человек, а также повреждены жилые дома. Кроме того, несколько человек были убиты или ранены на востоке Сирии, недалеко от иракской границы. Значительный ущерб был нанесён государственной и частной собственности, добавляет агентство.

По словам пресс-секретаря правительства Ирака Басима аль-Авади, своими действиями Вашингтон «ставит безопасность в Ираке и регионе на грань пропасти». При этом правительство Ирака отметило, что не позволит своим землям «стать ареной для сведения счётов» между другими странами.

В то же время представитель Министерства иностранных дел Ирана назвал авиаудары США «стратегической ошибкой», передаёт Bloomberg. «Авантюры Вашингтона не приведут ни к чему, кроме обострения напряжённости и нестабильности в регионе», — заявил официальный представитель министерства Насер Канаани, добавив, что удары являются «нарушением суверенитета и территориальной целостности» как Ирака, так и Сирии.

Как отмечает издание, собравшиеся в Брюсселе представители европейских внешнеполитических ведомств призвали США и ближневосточные страны к срочному снижению напржённости, охарактеризовав Ближний Восток как «котёл, готовый разорваться». При этом, по словам Жозепа Борреля, у Европы нет ни возможности, ни права вмешиваться в ситуацию военным путём. «Единственное, что мы можем сделать, — это использовать наш дипломатический потенциал, чтобы избежать растущего противодействия», — объяснил Боррель журналистам.


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