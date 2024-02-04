 

Bloomberg – конфликты на Ближнем Востоке и Украине станут «Х-фактором» на выборах президента США

04.02.2024, 22:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Во многом исход выборов президента США определят конфликты за рубежом — на Ближнем Востоке и Украине, пишет Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, война между Израилем и ХАМАС ослабляет позиции Демократической партии, а вопрос оказания дальнейшей помощи Украине разделяет Республиканскую партию.


AP

Как правило, в основе выбора американских избирателей лежат их взгляды на экономическую ситуацию в стране, однако в этом году, пишет Bloomberg, результаты выборов президента во многом определятся двумя конфликтами за рубежом — на Ближнем Востоке и Украине.

Эти конфликты для обеих ведущих партий — Республиканской и Демократической — стали своего рода «Х-фактором». При этом наибольший вызов они бросают действующему американскому лидеру Джо Байдену. Как отмечает новостное агентство, война между Израилем и ХАМАС ослабляет позиции Демократической партии: её основные сторонники требуют более жёсткой позиции в отношении Израиля. Противники ближневосточной политики Байдена даже прерывали мероприятия его предвыборной кампании, обвиняя администрацию в поддержке «геноцида».

Опасаясь потери голосов молодёжи, темнокожих американцев, а также избирателей арабского происхождения, Байден на этой неделе подписал указ, который позволит Вашингтону вводить санкции против еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

Дональд Трамп, наиболее вероятный оппонент Байдена, также неоднократно высказывался в поддержку Израиля, однако его преимущество в том, что пока именно Байден принимает решения. Основной проблемой для Республиканской партии Bloomberg называет вопрос военной помощи Украине. Хотя некоторые представители партии поддерживают оказание дальнейшей помощи Киеву, многие другие выступают против.

Вероятно, отрыв на выборах в ноябре будет небольшим, в связи с чем ни Байден, ни Трамп не могут позволить себе потерять даже самый незначительный запас поддержки.


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