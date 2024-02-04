Мнение: О выборах

Хтонь у поверхности

А вообще так, рассуждая чисто с эстетических позиций, надо бы в комплект к Собчак еще и нашу новоявленную боярыню Морозову привлечь – то есть Поклонскую. Вот это была бы эпохальная битва! Кампанию 2018 года тогда б иначе, как “битва двух стерв” и не называли бы (будущие историки, я имею в виду).

Сразу появилась бы интрига – кто окажется в итоге выше, Собчак или Поклонская. Сюжет?! Сюжет! И я бы, кстати, поставил бы на Поклонскую. Почему? Да потому что она РЕАЛЬНО сумасшедшая, в отличие от Ксении, которую всю жизнь таковой лишь усердно прикидывается (будучи по натуре, очевидно, особой с прямо-таки крестьянским, мужицким прагматичным умом).

И вы подумайте – а почему, в самом деле, Поклонской нет в кампании? В Кремле скажут, что это, мол, из-за того, что Поклонская неуправляема (в отличие, хе-хе, от Собчак). Но я считаю, что это только половина правды.

Системный либерал робко проблеет, что “Поклонская слишком реакционна”. Это тоже, безусловно, да – но кого б в Кремле это остановило? Основная проблема все ж в другом – Поклонская ОПАСНА (опять же, в отличие от Собчак). Я полагаю, что она в электоральном смысле для Кремля даже будет опаснее, чем выпущенный на арену Навальный. Несмотря на то, что у Навального есть сотни штабов, сайт, блог и море школоты, а у Поклонской вроде как ничего нет даже в заводе.

Но Кремль в архаику играет – а Поклонская ею живет. В Поклонской есть безумие, но нет Ксюшиного цинизма – и она могла бы увлечь массы. Боярыня (а депутат Госдумы – это и есть боярыня в каком-то смысле) Морозова – это для русского менталитета огромный СОБЛАЗН.

Народилась на нашу голову. Очередная реинкарнация. Хорошо, что в АП еще не совсем сошли с ума и пока держат ее на цепи (2017)

Я к тому, что Надеждин, конечно, не чета Поклонской. Безуминки в нем нет ни грамма, людей не зажжет. Думаю, Кириенко его пропустит без малейших опасений – ему всё-таки в уме не откажешь.

Другое дело, что безуминки, а точнее – натурального безумия – сейчас в избытке в самом Кремле. С них станется Кириенку заткнуть и вообще выгнать, а совершенно безобидного Надеждина приказать зарубить “по подписям”. Думаю, сейчас мы увидим неплохой тест системы: если они и Надеждина не пропустят – значит, дела совсем плохи, и паранойя скоро захлестнет всё.