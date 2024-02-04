Мнение: Как становились украинцами, коррумпированная Украина и исключение из святых в ПЦУ

1. Блогер monetam напоминает, что гражданами Украины люди стали не потому, что они сильно этого хотели, а случайным образом. В раннем СССР — так как Ленин и Сталин проводили насильственную украинизацию, и за нежелание говорить на украинском могли снять с должности или посадить. В позднем СССР… цитирую (ссылка):



А как вот люди на самом излете СССР становились украинцами? Или становились не-украинцами?

Чисто вот случайно. По причинам, совершенно далеким от тех, по которым они себя идентифицируют так ли эдак.

Я вам расскажу вот: мой отец в 1988 год закончил обучение (да, фактически получил второе высшее образование) в военной Академии им. Жуковского в Москве. Академия была одна, и там учились направленцы со всех республик. В его случае он был – с Украины, конкретно с Винницы, в коем городе и служил, и там же проживала его семья, в которой был и я.

При определении направления на учебу, и при распределении уже после нее (а учебы была серьёзная, и выпускниками с такой подготовкой не разбрасывались) у военных кадровиков вставала дилемма: направить отца или к воинской части в ЗГВ в Германию, или – на Камчатку, к ракетному полигону. И тот, и другой вариант имели свои плюсы и минусы, все это обсуждалось и в семье, и с друзьями, и вот вам – перевод состоялся, и он оказался в посёлке Ключи-1 на Камчатке.

Что было затем ? Затем был 1991 год, когда надо было определяться, где оставаться служить, да кому присягу давать. И в случае России, и Украины на эту присягу смотрели как на сугубую формальность, мало что определяющую, а важными элементами считалось сохранение или получение служебного жилья, или там перспектива выйти на более сытную пенсию, или же – иные материальные или родственные аспекты. Упоминаний при выборе именно идеологических или культурных аспектов – не было вообще, и никогда.

В итоге же… Зачастую офицеры с российскими культурными корнями вдруг оставались служить по новому месту службы на Украине, и – наоборот!

В российской армии служили щирые хохлы, а в ВСУ – так вот вам, самые что ни на есть русаки! И с их точки зрения ничего-то особого не произошло, служили как служим, идеология – это вот то, что там на стенде в штабе написано, и всё!

Это был, напоминаю, 1991-й.

А потом – вот пошло-поехало. Имеющийся и офицерский, и рядовой состав начали подогревать идеологически – и с украинской стороны куда как активнее (даже – именно с нее-то и активнее!), и вот вам, человек служит-служит, и понемногу, потихоньку один за другим в его голове понятия или замещаются, или окрашиваются в нужные идеологические цвета; более того, год идет за годом, и – прибывает уже новое пополнение, дети этих самых офицеров, к примеру – русаков, которые уже ходили в жовто-блакитные садики и школы, а то и вузы, да-с, и которым особо замещать в голове ничего не надо… А что им могли сказать, что могли ответить на это прежние советские офицеры? Что сами они про такое и не задумывались? И это вот было правильно – размышления о пенсиях и квартирах?

Так вот, в итоге я вам вот что скажу: если принимать во вниманием именно русскую и украинскую составляющую в советской армии, то культурно они были одинаковыми (всякие мелочи не в счет). И то, кто в какой армии в итоге оказался служить – было следствием служебных кадровых перемещений от тех кадровиков, которые мыслили масштабами не «Россия» или «Украина», а «советская армия на всем протяжении Советского Союза». И если те, кто принял российскую присягу, в самом деле и продолжали служить точно так же, с «чистыми от идеологии» мозгами, то на Украине ситуация была иная. Она была иная настолько, что к 2104 году ВСУ было вполне идеологически готово воевать с русскими – пусть даже не на территории самой России, а на Донбассе.

И – ощущать себя «природными вековыми» украинцами…

2. Евросоюз выделил Украине 50 миллиардов на продолжение войны с Россией. Ни коррупция на Украине, ни очевидная бесполезность «вложений» в проигравшую уже страну, европейцев не смутила (ссылка):



Евросоюз закрыл глаза на то, что Украина является крайне коррумпированной страной. О нежелании коллег признавать проблемы заявил на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) член парламента регионального содружества Мик Уоллес.

В декабре газета Financial Times сообщила, что ряд политиков ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса при принятии решений, чтобы добиться согласования нового пакета помощи Украине. Поводом для такой меры объяснили высокий уровень коррупции в стране.

По словам евродепутата Ирландии Уоллеса, Европейский союз (ЕС) лицемерно обвиняет одни страны за коррупцию, и при этом пытается скрыть тот факт, Украина также является крайне коррумпированной страной.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) Харольд Вилимски призвал не предоставлять Украине помощь в 50 миллиардов евро на фоне ситуации с коррупцией в стране.

«Предоставить такому главе государства и его коррумпированному государственному аппарату неограниченный доступ к дополнительным 50 млрд евро из денег европейских налогоплательщиков — это абсолютно неприемлемо», — заявил он.

Деньги, впрочем, будут выделять постепенно, маленькими порциями, так что Украина всё равно получит только малую часть, которая ей нужна на финансирование войны: 20-25%, может быть. При этом Виктор Орбан, глава Венгрии, настоял, чтобы деньги выделяли по частям, и чтобы перед выделением каждой новой части снова проводили обсуждение с голосованием.

В общем, Дмитрий Медведев оказался прав. Киеву подкинули ещё немного денег, но принципиально это ничего не меняет, так как, во-первых, деньгами этот конфликт в принципе выиграть было невозможно, а во-вторых, даже для продолжения агонии Киеву нужно как минимум в несколько раз больше. Интересно, решится ли Киев пустить под нож все невоенные расходы: отменить пенсии, закрыть вузы и так далее. С одной стороны, экономия напрашивается. С другой стороны, в Киеве тоже отлично понимают, что всё проиграно, и что никакие меры, даже самые жёсткие, ситуацию уже не выправят.

3. На Украине исключили Александра Невского из списка поминаемых святых (ссылка):

Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) постановил изъять из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского, пишет агентство УНН.

«Исключить из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября», – говорится в постановлении.

Теперь вместо него 23 ноября ПЦУ будет чествовать память другого Александра – первоначальника обители Неусыпных. Раньше день его памяти отмечали 7 марта.

9 января Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ПЦУ из-за размещения запрещенного в России контента. В ведомстве уточнили, что на сайте ПЦУ систематически распространялись материалы, разжигающие ненависть и вражду в отношении лиц, «объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности».

Православная церковь Украины (ПЦУ) не признается РПЦ и является раскольнической.

Напоминаю, что Александр Невский был в 1249-1263 годах Великим князем Киевским (помимо того, что был ещё и Новгородским и Владимирским). Также он довольно много сделал для сохранения православия на землях, подчинённых Золотой Орде (в частности, в 1261 году в столице Орды была основана православная Сарайская епархия).

Как отмечают многие комментаторы, если дело просто в том, чтобы насолить России и избавиться от всего русского, то с не меньшим основанием в ПЦУ могли бы исключить из святых княгиню Ольгу (родилась во Пскове) и князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого (были новгородскими князьями).

Также напоминаю, что на Руксперте есть статья «Правители России», в которой рассказывается про неудачи и достижения правителей России более подробно (ссылка).