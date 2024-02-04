Мнение: О неудобных вопросах… Что с Россией?

«#Россия, одумайся, ты одурела! Ты выбрала фашизм». Сказанные более 30 лет назад эти слова литератора Юрия Карякина многие сейчас называют пророческими. А ещё более многие, особенно в стране-соседе, искренне убеждены. В России построен «фашистский» Режим™, не отличимый от аналогичных режимов Италии и Германии.

Это, конечно, выдающееся свойство недалёких умов: зацикливаться на видимых сходствах, игнорируя многие и существенные различия. Тогда как интеллект — это, напротив, способность видеть и понимать всё более тонкие разницы. На них и посмотрим сквозь призму «неудобных» вопросов.

Наверное, «экспертам по фашизму» не составит труда ответить на них чётко и конкретно, без натяжек и спекуляций.

Итак, если в России — «фашистский режим, не отличимый от режимов Италии и Германии», то:

1. Какое сочинение российского лидера Владимира Путина официально принято в России в качестве основы её идеологии?

2. В каком году в РФ принят закон о запрете всех политических партий, кроме ЕР, а также профсоюзов и любых общественных организаций, не подконтрольных ЕР?

3. В каком году Владимир #Путин стал официальным председателем правящей в России партии, решения которой обязательны для исполнения всеми россиянами, независимо от партийной принадлежности, и имеют приоритет даже над законами?

4. В каком году в России законодательно запрещена деятельность любых СМИ, кроме принадлежащих государству или правящей партии?

5. В каком году в России введены законодательные ограничения прав какой-либо нации, социальной группы или членов политической партии, включая запреты на ведение бизнеса, свободу передвижения и свободу слова?

6. В каком году в РФ законодательно запрещены парламентские, муниципальные и региональные выборы?

7. В каком году Владимир #Путин назначен «пожизненным диктатором» с неограниченными полномочиями, а выборы президента официально отменены?

8. В каких местах России находятся концлагеря, куда без суда, массово помещают «противников режима» и где их подвергают принудительному труду и ежедневным экзекуциям так, что смертность превышает 15-20%?

9. В каких местах России находятся лагеря для детей «противников режима», куда их принудительно помещают, независимо от наличия родственников или опекунов, и принудительно «перевоспитывают»?

10. В каком году правящая партия создала свои военизированные формирования, вооружённые всем, вплоть до танков, БТР, БМП, РСЗО и ТОС, чья деятельность не регламентирована никакими законами государства, и для участия в которых необходимо наличие партбилета ЕР?

Желающие ответить найдутся?

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