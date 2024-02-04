 

Прокремлевский политолог – на Украине Вашингтон не остановится — он будет строить России козни и дальше

04.02.2024, 20:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Москва одержит на Украине верх, но это отнюдь не значит, что Америка «притворится мёртвой», полагает политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Как заявил эксперт в интервью YouTube-каналу The Duran, Вашингтон будет продолжать попытки ослабить позиции РФ во многих регионах, что будет создавать потенциал для обострения — и точно не принесёт пользы ни Украине, ни Европе в целом.

ДЖОН МИРШАЙМЕР, политолог, профессор Чикагского университета: Нельзя недооценивать, насколько воинственен, дик и безумен американский внешнеполитический истеблишмент — и насколько мало он заботится о сдержанности. Это и правда удивительно.

Мне кажется, что если вы — иностранный лидер, у которого сложились враждебные отношения с США, то нужно всегда предполагать худшее. И для Путина это как раз и стало главной ошибкой: он взял и Штатам доверился. Это было фатальной ошибкой, и он сам теперь признаёт, что тогда ошибся — как вы много раз отмечали у себя на передаче, Александр. А итогом стало то, что он нажил себе немало проблем.

И кстати, продолжая тему Украины: в контексте того, что мы сейчас обсуждаем, всё это не сулит ничего хорошего в будущем ни Европе в целом, ни уж тем более Украине. 

Я считаю, что РФ одержит тяжёлую победу и в какой-то момент произойдёт заморозка конфликта, но ведь американцы не прогнутся и не притворятся мёртвыми — они в долгосрочной перспективе будут лезть из кожи вон и делать всё возможное, чтобы ослабить Россию и ослабить её контроль над теми регионами, которые она присоединила. И потенциал обострения в таких местах, как Арктика, Чёрное море, Молдавия и так далее, будет крайне серьёзным.

Поэтому в будущем конца и края волнениям на Украине и в Восточной Европе не будет, как и на Большом Ближнем Востоке.

Дата публикации 03 февраля 2024 года.


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