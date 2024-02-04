Прокремлевский политолог – на Украине Вашингтон не остановится — он будет строить России козни и дальше

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Москва одержит на Украине верх, но это отнюдь не значит, что Америка «притворится мёртвой», полагает политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Как заявил эксперт в интервью YouTube-каналу The Duran, Вашингтон будет продолжать попытки ослабить позиции РФ во многих регионах, что будет создавать потенциал для обострения — и точно не принесёт пользы ни Украине, ни Европе в целом.

ДЖОН МИРШАЙМЕР, политолог, профессор Чикагского университета: Нельзя недооценивать, насколько воинственен, дик и безумен американский внешнеполитический истеблишмент — и насколько мало он заботится о сдержанности. Это и правда удивительно.

Мне кажется, что если вы — иностранный лидер, у которого сложились враждебные отношения с США, то нужно всегда предполагать худшее. И для Путина это как раз и стало главной ошибкой: он взял и Штатам доверился. Это было фатальной ошибкой, и он сам теперь признаёт, что тогда ошибся — как вы много раз отмечали у себя на передаче, Александр. А итогом стало то, что он нажил себе немало проблем.



И кстати, продолжая тему Украины: в контексте того, что мы сейчас обсуждаем, всё это не сулит ничего хорошего в будущем ни Европе в целом, ни уж тем более Украине.



Я считаю, что РФ одержит тяжёлую победу и в какой-то момент произойдёт заморозка конфликта, но ведь американцы не прогнутся и не притворятся мёртвыми — они в долгосрочной перспективе будут лезть из кожи вон и делать всё возможное, чтобы ослабить Россию и ослабить её контроль над теми регионами, которые она присоединила. И потенциал обострения в таких местах, как Арктика, Чёрное море, Молдавия и так далее, будет крайне серьёзным.



Поэтому в будущем конца и края волнениям на Украине и в Восточной Европе не будет, как и на Большом Ближнем Востоке.

Дата публикации 03 февраля 2024 года.