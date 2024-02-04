Мнение: О флагмане флота… И всё неспроста?

По легенде, на перстне царя Соломона была надпись «Всё проходит!». Что самое интересное, #история эта не библейская, а вполне британская. Вальтер Скотт, сославшись на старую английскую книгу, сообщил лорду Байрону, что иудейский монарх выгравировал эти слова на кольце с печаткой, чтобы не радоваться чрезмерно успехам и не впадать в отчаяние от невзгод.

Теперь слова «Всё проходит!» бумерангом бьют по гордости Владычицы морей, Королевскому флоту.

Его слава тоже прошла.

Пишут, что флагман британского флота, авианосец HMS Queen Elizabeth, не смог выйти в море из-за поломки и не примет участия в учениях #НАТО у берегов Норвегии. Упс! И эти люди смеялись над задымлением российского «Кузи»?

Комментируя этот факт, некоторые сейчас язвят, что проблема намного шире. Вплоть до XXI века могущество Британской империи держалось на сильнейшем в мире военно-морском флоте. В любой точке мирового океана могли неожиданно показаться корабли и высадить десант. Или сжечь Капитолий как в 1814 году. Или за 38 минут бомбардировки с моря обнулить власть оманских султанов на Занзибаре.

Говорят, что именно на этом держались успехи британской дипломатии и разведки. Если не прокатит «хитрый план», то придёт флот. А сейчас, в XXI веке, он уже не придёт. Деградировал. И потому аборигены, поверившие в стратегическое партнёрство с британской короной, обречены выгребать сами. В чём им помогут британцы, так это в диверсионной работе, чтоб конфликт не затухал подольше. Но не более того.

Однако, вряд ли всё так просто.

Британцы в силу своего островного положения действительно предпочитают загребать жар чужими руками. Или «под зонтиком» старшего партнёра, которому и достаются все шишки. Но неисправность авианосца может к этому не иметь никакого отношения. Просто британцам именно сейчас зачем-то понадобилось, чтобы их флагмана не было на учениях НАТО предстоящей весной. Где будет отрабатываться, в том числе, способность «проводить и поддерживать сложные мультидоменные операции в течение нескольких месяцев на фронте в тысячи километров — от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы — и в любых условиях». Некоторые уже говорят, что такая легенда военных манёвров — отличная «дымовая завеса».

Для чего?

А не даёт ли ответа на этот вопрос вовремя найденная «неисправность» HMS Queen Elizabeth?

То есть, что за «блудняк» готовится в Европе, если британцы не согласны в нём рисковать своим флагманом?

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