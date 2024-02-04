Мнение: РФ без бананов

Россия вводит частичный запрет на импорт бананов и полный — на поставку гвоздик из Эквадора. Россельхознадзор нашел в товарах многоядную муху-горбатку. В планах ведомства проверить и ещё и эквадорский ананас. Проверки начались почти сразу после заявления президента Эквадора о намерении передать США находящее в стране оружие и военную технику производства СССР



Прощайте, родные! Нам будет вас не хватать…

Несколько забавляет незамутненность российских правящих старцев – в их представлении о мире ничего не поменялось, они готовы и дальше вести внешнюю политику в своей милой деревенской манере “Не будете брать – отключим газ!” То есть на всех внешних “врагов режима” надо спустить с цепи бешеного санитарного врача Онищенко – и дело в шляпе. Примеров не счесть. То санврач обнаруживал, что в Латвии шпроты неправильно коптят – отменяли шпроты; то в Молдавии вино не в тех бочках хранят – отменяли молдавское вино; то в Грузии Боржоми не из той скважины добывают – отменяли Боржоми. И т.д. Теперь вот, стало быть – Эквадор в бананах каких-то неправильных мух развел.

Старые убогие “хитрецы”. Это они думают, что таким “хитрым образом” санкции накладывают на неугодных. До сих пор! Как бы всех обманули: если что, то “это не мы, это всё санврач Онищенка, а я ему не могу дозвониться, у него телефон все время занят”. Что за игры у идиотов… Накладывали б уж действительно санкции: “Мы, могучий тцар всея Руси, накладываем санкции на поганого смерда – президента Эквадора, и отказываемся покупать его бананы, отныне, присно и вовеки веков!! Аминь!” Вон, США и ЕС два года показывают, учат, как это делается – на них же самих демонстрируют, для доходчивости. Не, старого осла не выучишь новым трюкам. Без Онищенки – никак.

И главное – всё ведь бесполезно. Был бы этот пес Онищенка действительно пугающим, чтоб окрестные и далекие страны от него трепетали… Так ведь нет. Запретили шпроты – ну, остались мы без латышских шпрот. А Латвия кажет дулю “могучей РФ” при каждом удобном случае. Запретили молдавское вино – а в Молдавии сбросили промосковского главу и свели все отношения со златоглавой Москвой до нуля. Запретили Боржоми – а Грузия стала главной базой для релокантов, сбежавших из РФ.

И теперь, стало быть, в РФ еще и бананов не будет. Дожили. В чем не откажешь режиму – только в том, что действительно старательно воссоздает СССР. В совке ведь тоже бананов не было.