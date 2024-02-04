Рупор кремлевской пропаганды: В Ноттингеме проблемы с Робин Гудом

В Ноттингеме проблемы с Робин Гудом

Местный совет Ноттингема повторяет судьбу (https://t.me/rybar/52739) Бирмингема, заявив (https://www.theguardian.com/uk-news/2024/jan/29/scared-for-city-nottingham-residents-rue-swingeing-council-cuts) о фактическом банкротстве из-за дыры в бюджете в размере 50 миллионов фунтов.

Основные причины банкротства муниципалитета, находящегося под контролем Лейбористов, традиционны, — большие расходы и ошибки администрации (распил (https://amp.theguardian.com/business/2019/oct/01/nottingham-based-energy-supplier-robin-hood-fails-to-pay-95m-in-subsidies)). Совет в 2020 году «потерял» миллионы фунтов государственных денег в результате краха созданной им же энергетической компании Robin Hood Energy. Получилось иронично, учитывая название проекта.

Закрытие в городе игровых площадок, молодежного центра, домов престарелых, фонтанов, введение платы за общественные туалеты и др. не стало большим сюрпризом для жителей Ноттингема, так как совет годами борется с дырами в бюджете.

На демонстрации неэффективности системы финансирования муниципалитетов могут сыграть как Лейбористкая, так и Консервативная партия. Первая может обвинить Тори в жесткой экономии и неконтролируемой инфляции. Вторая – указать на некомпетентность и расточительство лейбористского руководства в подконтрольном совете. Ну, а выиграют в итоге все, кроме жителей города.

#Великобритания

@rybar совместно с @oldGBR – цинк

Ограбили бедных, распилили между богатыми.

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