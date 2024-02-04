Прокремлевский экс-подполковник Дэвис – Зеленский и Украина обречены на поражение

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04.02.2024, 17:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Запад всё ещё отказывается признавать очевидное: Украина обречена на поражение и пути назад уже нет. Таким мнением поделился на своём YouTube-канале подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он подчеркнул, что вся сила Запада, НАТО и экономическая мощь Соединённых Штатов не способны помочь Зеленскому избежать поражения.

К разговору о неспособности или нежелании руководства Соединённых Штатов, НАТО и Украины. Они обрекают поколение украинских мужчин на бессмысленную и предотвратимую смерть. Они извращённо подготавливают почву для того, что было немыслимым и многими на Западе до сих пор даже не признаётся в качестве потенциальной стратегической победы РФ или стратегического поражения Соединённых Штатов и НАТО. 

В центре всего этого находится украинская сторона, которая, конечно же, будет нести основную тяжесть этого фиаско в том, что они продолжат терять просто десятки тысяч военнослужащих ежемесячно, иногда даже больше. 

Вы можете подумать, что это слишком сильные слова, и, знаете, если вы послушаете многих на Западе, и мы сейчас покажем вам некоторые шокирующие примеры этого. Вы можете считать: нет, всё идёт хорошо; сила Запада, сила НАТО, экономическая мощь Соединённых Штатов всё ещё могут помочь Украине преодолеть это. 

Ребята, это не так. Зеленский и Украина теперь обречены на поражение, уже нет пути назад. Нет рационального пути даже к тому, чтобы избежать поражения. Я говорил с самого начала, что у Украины не было военного пути к победе. А теперь становится всё более очевидным, что нет пути, чтобы избежать стратегического поражения. 

Чем дольше мы будем ждать, чтобы признать эти реалии, тем больше украинских мужчин мы без необходимости подвергаем смерти, увечиям и ужасающим жертвам, психологическим и физическим. 

Дата выхода в эфир 31 января 2024 года.  


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