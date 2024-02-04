Рупор кремлевской пропаганды: Найден самолет Амелии Эрхарт

Найден самолет Амелии Эрхарт

Американская компания Deep Sea Vision (DSV), ведущая глубоководные исследования, опубликовала гидролокационное изображение, на котором, предположительно, виден самолет знаменитой летчицы Амелии Эрхарт. Первая женщина, которая в одиночку перелетела Атлантику, пропал без вести в 1937 году над Тихим океаном при попытке облететь земной шар по экватору.

На размытом изображении, полученном на глубине пяти километров с помощью сонара бокового обзора и роботизированного подводного аппарата, можно различить контуры объекта, напоминающего самолет. В DSV заявили, что эти очертания похожи на Lockheed Model 10 Electra, на котором Эрхарт отправилась в кругосветный полет. В частности, исследователи отметили «уникальное двойное хвостовое оперение» и соответствующие габариты, сообщило Agence France-Presse.

Перед тем как найти предполагаемые обломки, команда в течение трех месяцев обследовала около 13,4 тысячи квадратных километров дна Тихого океана, что превосходит площадь всех предыдущих поисков. Информацию о точном месте находки пока держат в секрете. Известно лишь, что ее обнаружили к западу от запланированного места назначения Эрхарт — в районе отдаленного острова Хауленд в центральной части Тихого океана. В DSV планируют продолжить поисковые работы.

В последнем полете Амелию Эрхарт сопровождал штурман Фред Нунан. Они вылетели 2 июля 1937 года из Лаэ — небольшого города на побережье Новой Гвинеи — и направились к острову Хауленд. Предполагалось, что там они остановятся для дозаправки. Однако по пути что-то случилось, и связь с пилотами пропала. По наиболее распространенной версии, у самолета кончилось топливо.

Похоже, это объяснение подтверждается.

«Мы всегда полагали, что она (Эрхарт. — Прим. ред.) должна была сделать все возможное, чтобы выровнять самолет и посадить его на воду. Положение воздушного судна на изображении позволяет предположить, что так оно и было», — заявил глава DSV Тони Ромео.

роме того, Ромео отметил, что в поисках команда опиралась на так называемую теорию линии перемены даты. В 2010 году ее впервые сформулировала бывшая сотрудница NASA и пилот-любитель Лиз Смит.

Согласно этой теории, штурман забыл перевести календарь на день назад, когда они с Эрхарт пересекли линию перемены даты. Это привело к неверным расчетам астрономической навигации и ошибочному смещению курса на 100 километров в западном направлении.

https://naked-science.ru/article/history/naideny-oblomki-samoleta – цинк

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