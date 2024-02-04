Мнение: Застрелят ли охранники владельца бункера?

В комментариях пишут, что в случае наступления БП (большой проблемы), то есть ядерной войны, например, бункеры не помогут западным миллиардерам. Даже если они сделают всё по уму — сначала спрячутся в маленький бункер под домом, а потом, переждав первую волну, переберутся в хорошо оборудованный большой бункер по соседству, точно местоположение которого держится в секрете.

Некоторые полагают, что в этом случае условного Цукерберга, который строит себе сейчас огромный бункер на Гавайях, немедленно застрелит начальник охраны, после чего станет единовластным правителем бункера. Как говорил Мао Цзедун, «винтовка рождает власть».

Лично я сомневаюсь, что события пойдут по такому сценарию.

Пока с миллиардером всё в порядке, система работает по правилам. Есть владелец бункера, и есть управленческая пирамида в виде начальника охраны, главного инженера, их подчинённых и так далее. Существующие правила, с одной стороны, вынуждают начальника охраны подчиняться пузатому хлюпику, который не умеет стрелять и не может дать в морду, но, с другой стороны, правила обеспечивают стабильность, так как пока правилам подчиняется большинство двеллеров, бункер работает нормально.

Если начальник охраны захватит власть, начнётся хаос. Ему придётся бояться собственных заместителей, так как они захотят, хотя бы из чувства самосохранения, избавиться от захватившего власть мятежника, чтобы он превентивно не избавился от них самих. Прочий персонал или будет участвовать в новых мятежах, или разбежится, или — в лучшем случае — просто перестанет нормально работать.

Таким образом, выбор получается довольно очевидным для психически здорового человека: честно выполнять свои обязанности не только правильнее с моральной точки зрения, но и выгоднее. Да, есть психопаты, которых риски мало интересуют, которым нужна власть любой ценой. Но тут уж должна сработать кадровая служба бункера, чтобы отсечь таковых на этапе собеседования или позже.

Другой вопрос, что вся человеческая история доказывает: даже в случае БП государства всё равно сохранятся, так что никакого одиночного выживания а-ля Фоллаут не будет. Крайне маловероятно, что период безвластия затянется хотя бы на несколько месяцев. Таким образом, мы обсуждаем сейчас скорее печальную судьбу рейдеров и революционеров, нежели реальный сценарий.