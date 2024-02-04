 

Apple выпускает Developer Strap для Vision Pro: Ускорение Разработки за $299

04.02.2024, 16:10, Разное
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Компания Apple представила аксессуар Developer Strap для своей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, предназначенный для ускорения разработки приложений и игр с интенсивным использованием графики. Данный аксессуар, стоимостью $299 (примерно 27 тыс. руб. по курсу на 4 февраля 2024 года), обеспечивает подключение Vision Pro к компьютерам Mac с помощью разъема USB-C.

Developer Strap представляет собой донгл, который легко подключается к гарнитуре через специальный сокет, который изначально был предназначен для аудиоремешка. Этот аксессуар позволяет разработчикам выполнять такие задачи, как компиляция и отладка приложений, без необходимости использовать Wi-Fi-соединение. Но Apple не уточняет, может ли Developer Strap передавать файлы.

Следует отметить, что Developer Strap доступен только для обладателей платного профиля разработчика, и другие пользователи не могут его приобрести.

Гарнитура Apple Vision Pro поступила в продажу в США 2 февраля, а в магазинах других стран она появится до конца текущего года. Ранее Apple также представила информацию о работе сканера радужной оболочки глаза в Vision Pro.


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