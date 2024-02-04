Внизу избирательных бюллетеней напечатают правильные ответы

ЦИК утвердил форму бюллетеней на предстоящих выборах.

Кроме списка кандидатов и разъяснений о порядке заполнения, он начнёт содержать правильные ответы внизу страницы, напечатанные маленьким шрифтом. Вероятно, их также будут печатать «вверх ногами», чтобы сохранить интригу до последнего момента.

Содержание ответов, как и списка кандидатов пока не разглашается.

– Мы позаимствовали эту идею у газетных сканвордов. Избиратели смогут проверить себя не дожидаясь оглашения результатов в СМИ, – поясняют нововведения в методическом отделе ЦИК.

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