Внизу избирательных бюллетеней напечатают правильные ответы
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ЦИК утвердил форму бюллетеней на предстоящих выборах.
Кроме списка кандидатов и разъяснений о порядке заполнения, он начнёт содержать правильные ответы внизу страницы, напечатанные маленьким шрифтом. Вероятно, их также будут печатать «вверх ногами», чтобы сохранить интригу до последнего момента.
Содержание ответов, как и списка кандидатов пока не разглашается.
– Мы позаимствовали эту идею у газетных сканвордов. Избиратели смогут проверить себя не дожидаясь оглашения результатов в СМИ, – поясняют нововведения в методическом отделе ЦИК.
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