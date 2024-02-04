 

Сбой в работе украинского госприложения “Дия” восстановлен

04.02.2024, 12:47, Разное
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Доступ к украинскому приложению государственных сервисов “Дия”, которое столкнулось с техническим сбоем, теперь восстановлен, пишет издание “Страна.ua”.

В настоящее время приложение функционирует в обычном режиме, как указано в публикации. Технические эксперты также успешно устранили проблему с неправильным отображением документов пользователей.

Кроме того, в материале подчеркивается, что голосование за представителей Украины на “Евровидении” продолжается без проблем.

В ночь на 4 февраля было объявлено о сбое в работе приложения “Дия”. Он отметил, что причиной проблемы стало большое количество пользователей, желающих проголосовать за страну на музыкальном конкурсе “Евровидение”.

По словам главы ведомства, во время голосования количество запросов в секунду достигло 15 тысяч, что оказалось в 20 раз больше, чем в предыдущем году. Однако пропускная способность самого приложения увеличилась всего лишь в пять раз за последний год.


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