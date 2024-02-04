 

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на ЛНР

04.02.2024, 12:40, Новости дня
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Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших при ударе Вооруженных сил Украины по городу Лисичанску Луганской республики. Произошедшее градоначальник назвал жестокой и бессмысленной атакой.

“От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Как сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, в результате удара по Лисичанску погибли 28 человек. Состояние четырех пострадавших оценивается как крайне тяжелое.


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