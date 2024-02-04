 

Названы продукты, вызывающие задержку воды и хроническое воспаление

04.02.2024, 10:31, Разное
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Список продуктов, которые могут спровоцировать задержку воды в организме и хроническое воспаление, может помочь вам корректировать своё питание и избавиться от нежелательных проблем представлен медиками.

Высокое содержание натрия в соли может привести к задержке воды в организме. Употребление слишком большого количества сахара стимулирует выработку инсулина, что также может вызвать задержку воды. Красное мясо и колбасы богаты жиром и солью, что способствует задержке воды.

Консервы и полуфабрикаты содержат много соли, консервантов и добавок, что может вызвать задержку воды. Картофельные чипсы и снеки содержат большое количество соли и искусственных добавок, которые также могут спровоцировать задержку воды.

Хроническое воспаление – это одна из основных причин боли, которая может быть вызвана аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит, волчанка или болезнь Крона. Оно также связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и болезнью Альцгеймера. Поэтому важно знать, какие продукты могут вызывать воспаление.

Некоторые бобовые содержат токсины, называемые афлатоксинами, которые могут вызвать воспаление, если бобовые недостаточно приготовлены. Глютен, содержащийся в пшенице, может вызвать чувствительность и воспаление у некоторых людей. Обработанный сахар может вызвать воспаление путем стимуляции выделения цитокинов. Насыщенные жиры и трансжиры могут вызвать воспаление жировых тканей и системное воспаление в организме.

Овощи пасленовых семейств (картофель, баклажаны и помидоры) содержат природный токсин соланин, который также может спровоцировать воспаление.


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