 

Школьникам на уроках семьеведения будут показывать шоу «Беременна в 16»

04.02.2024, 9:33, Разное
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В рамках борьбы за демографию ученикам средней школы, начиная с 8 класса, будут показывать телепередачу «Беременна в 16», сообщил глава департамента по делам молодёжи Минпросвещения Иван Яковлев.

Рожай солдат для войны в УкраинеПосле каждой серии учитель будет обсуждать с учениками подвиг главной героини.

По мнению чиновников, участницы данного шоу могут стать кумирами для подрастающего поколения. Уроки семьеведения будут проводиться в школах два часа в неделю, которые выделят за счёт сокращения курсов алгебры и физики. Раз в четверть ученики должны будут писать по новому предмету сочинение на тему «Если бы я/моя девушка была беременна в 16», в котором изложат своё отношение к материнству в школьном
возрасте.

Также учителя будут организовывать встречи школьников с героинями шоу, проживающими в том же городе, либо вывозить классы на экскурсию к местам их проживания.

– Пора покончить с безнравственными телепередачами и продвигать те, в которых утверждаются семейные ценности, – говорит Иван Яковлев. – Сегодня герой нашего времени – это не Ольга Бузова из «Дома-2», а бесстрашные молодые матери, которые решаются родить ребёнка в 15, 16 или 17 лет. Они – пример для подражания, как и отцы этих малышей, которые не побоялись помочь государству восполнить демографическую яму и улучшили рождаемость в стране.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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