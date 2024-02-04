 

Врач Жусина: Чрезмерное потоотделение может быть симптомом рака

04.02.2024, 9:25, Разное
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Врач-генетик и эксперт фонда “Не напрасно” Юлия Жусина раскрывает информацию о симптомах, которые могут указывать на онкологию. Эти признаки не всегда означают развитие болезни, но их наличие должно побудить человека принять дополнительные меры. Эту информацию предоставил портал E1.RU.

Следует обратить внимание на сильную ночную потливость, необъяснимую лихорадку, кровь в стуле или моче, резкую потерю веса, различные припухлости. Чрезмерное потоотделение может быть проблемой для некоторых людей, хотя некоторая степень потоотделения считается нормальной. Чаще всего оно начинается в детстве или подростковом возрасте и наблюдается на лице, подмышках, паху, ступнях, руках или коже головы. Это может быть вызвано стрессом или определенными продуктами питания или напитками.

Если в семье есть предрасположенность к чрезмерному потоотделению, стоит обратить внимание на первичный очаговый гипергидроз. Это состояние, не связанное с серьезными заболеваниями, но характеризующееся симметричным повышенным потоотделением, например, подмышками. Причины этого состояния пока неизвестны, но оно, вероятно, связано с нарушениями нервной системы, передаваемыми по наследству.

Также чрезмерное потоотделение может быть связано с проблемами щитовидной железы, особенно при ее недостаточной активности, что увеличивает чувствительность к теплу. Диабет также может вызывать повышенное потоотделение в различных ситуациях.


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