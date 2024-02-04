 

Сбой госприложения “Дия” произошел во время голосования на “Евровидении”

04.02.2024, 8:16, Разное
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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опубликовал информацию о сбое госприложения “Дия” во время голосования на “Евровидении”. Этот инцидент связан с резким увеличением количества запросов в секунду по сравнению с прошлым годом – с 800 до 15 тысяч. При этом пропускная способность приложения увеличилась всего лишь в 5 раз за год.

Министр заверил, что работа приложения будет восстановлена в ближайшие несколько часов, и украинцы смогут продолжить голосовать на “Евровидении”. Напомним, что ранее власти Украины выразили просьбу использовать слово “война” в ходе проведения “Евровидения-2023”.

Сам конкурс “Евровидение-2023” запланирован на период с 9 по 13 мая и будет проходить в британском Ливерпуле. Изначально он должен был пройти на территории Украины, которая победила в 2022 году, но из соображений безопасности Европейский вещательный союз решил перенести его.

Важно отметить, что РФ была отстранена от участия в “Евровидении” в 2022 году, а Белоруссия – в 2021 году. Кроме того, по финансовым причинам от участия в музыкальном соревновании отказались также Болгария, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако.


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