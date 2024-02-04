 

В США 43 процента городов «теряют население»

04.02.2024, 8:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В ближайшие десятилетия американские города могут претерпеть серьёзные изменения, пишет CBS News со ссылкой на недавние исследования. В 43% сокращается общая численность населения, особенно на Среднем Западе страны. Одним из главных факторов, который влияет на этот процесс, является уровень доходов. В городах, где будет активно сокращаться население, начнут расти цены, будет ухудшаться инфраструктура и наблюдаться нехватка товаров первой необходимости.

Согласно исследованию, опубликованному в новом онлайн-журнале Nature Cities, места проживания людей в США могут значительно измениться в ближайшие несколько десятилетий. Ученые проанализировали существующие и прогнозируемые тенденции численности населения, чтобы определить, как эти изменения могут повлиять на климат, а также на основные услуги, такие как чистая вода, электричество и транспорт.

Другие не фокусировались на причинах изменения численности населения. Их цель заключалась в изучении последствий для сообществ по всей территории Соединённых Штатов. Так что давайте разберёмся в этом.

В настоящее время 43% городов теряют население. Больше всего пострадал Средний Запад, где расположены такие города, как Детройт, Кливленд, Сент-Луис, а еще 40% городов увеличивают численность населения, особенно в южных и западных районах, таких как Шарлотт и Даллас.

Авторы исследования также подсчитали, что в ближайшие 100 лет половина городов, таких как Цинциннати, Толедо, Буффало, Балтимор, Бирмингем и Батон-Руж, хотя бы немного опустеют. Ожидается, что эти города потеряют от 12 до 23% своего населения.

А в каких штатах будет наблюдаться наибольший прирост населения? Это юг и запад. В таких штатах, как Флорида, Техас и Калифорния, исследователи отметили, что часть прироста будет происходить за счёт переезда большего числа людей в пригороды и районы, непосредственно прилегающие к городу. Авторы исследования также упомянули об общих чертах городов на севере и Среднем Западе, в которых наблюдается снижение уровня доходов.

По статистике, города с более низким медианным доходом домохозяйств — это те города, в которых прогнозируется сокращение численности населения. Это важно, потому что базовые товары и услуги будут дорожать, поскольку всё меньше людей смогут разделить расходы. Исследователи также предупреждают, что может произойти ухудшение инфраструктуры и сокращение доступа к предметам первой необходимости, таким как недорогие продукты питания, поскольку инвестиции в сокращающиеся сообщества не имеют приоритета.

Авторы исследования отмечают, что эти сдвиги могут иметь серьёзные последствия для климата и качества жизни. Те, кто переезжает в более пригородные районы, скорее всего, будут иметь автомобиль и использовать больше пространства, ископаемого топлива и других ресурсов.

Дата выхода в эфир 4 февраля 2024 года.


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