Мнение: О космических масштабах… Как тебе такое, Илон Маск?

Что-то мы всё о суетном, забыв о Вечном. А меж тем на Земле происходят изменения действительно космических масштабов. Ну кто бы мог представить их ещё лет десять назад?

И кто бы мог подумать, что в авангарде будет уже не Америка с её SpaceX «афроамериканского» мультимиллиардера Илона Маска?

Как сообщает «Forbes», #Китай запустил на орбиту первый коммерческий спутник с искусственным интеллектом. Его разработала локальная компания Guoxing Aerospace из города Чэнду, провинция Сычуань, а вывела за пределы земной атмосферы китайская ракета-носитель Smart Dragon-3. Она стартовала с моря у побережья Янцзяна на юге КНР, и это был её третий запуск. А сам «умный» аппарат Rongpiao представляет собой спутник интегрированной сети зондирования, который на данном этапе предназначен для проверки на орбите алгоритма ИИ Synaesthesia Fusion.

ХЗ, что всё это значит. Но интереснее другое. Одновременно с космодрома Сичан на юго-западе Китая стартовала ракета, которая вывела в космос 11 низкоорбитальных спутников разработки автоконцерна Geely. Эти космические аппараты предназначены для улучшения навигации его беспилотных автомобилей. В компании отметили, что спутники имеют функцию дистанционного зондирования с использованием искусственного интеллекта. Автоконцерн заверил, что к 2025 году орбите будут работать 72 его аппарата, а в перспективе планируется создать сеть из 240 спутников.

То есть, в Китае удешевили технологии создания и запуска спутников настолько, что они стали доступны чуть ли не всем желающим. А крупные компании получили возможность создавать спутниковые сети. И это лишь только начало.

ХЗ, имеет ли Tesla Inc. Илона Маска свою собственную спутниковую сеть. Вероятно, нет. Во всяком случае, об этом ничего не сообщалось. А «Старлинки», выводимые в космос SpaceX, имеют к навигации тесловских электрокаров с автопилотами отношение… ровно никакое. И даже перспективы чего-то подобного не обсуждаются.

То есть — «Теслы» уже не в авангарде. А скоро станут и не в тренде.

Ну и как тебе такое, Илон Маск?

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