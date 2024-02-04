Мнение: О явлении Чубайса в России… Кому пора напрячься?

Пишут про некогда всесильного Анатолия Чубайса, что он сейчас в Вашингтоне. То ли лоббирует что-то, а то ли выклянчивает. Говорят, его вместе с Дуней Смирновой заметили в отеле «St.Regis», что прямо напротив Белого Дома. Наврядли это место было выбрано только ради вида из окна.

А меж тем свежий след Анатолия Борисовича нашёлся неожиданно в России.

К слову, как быстро проходит мирская слава! И четверти века не успело исполниться мему «Я устал, я ухожу», а человек, его породивший (и выбравший Владимира Путина в президенты), — уже глубоко забыт. На 1 февраля пришлась 93-я годовщина со дня рождения Бориса Ельцина. И на его могиле на Новодевичьем кладбище Москвы — лишь несколько пожухлых букетов, да три модных нынче венка-корзины.

Один из них, как и положено, от президента России. Другой — от бывшего президента и нынешнего зампреда Совбеза. А третий — от Анатолия Чубайса лично.

Что интересно, чубайсовский «знак памяти» заметно уступает по размерам президентскому: субординацию никто не отменял даже в некрополях, как бы ни были все равны перед Смертью. И одновременно он превосходит скромный букетик Дмитрия Медведева. Что как бы намекает…

Во времена оны по группировке «ответственных товарищей» на всяких траурных мероприятиях в честь почивших вождей судили о реальном месте того или иного имярека во властной иерархии.

Может, и в теперешних ритуалах этот «народный метод» — работает?

И Дмитрию Анатольевичу следовало бы напрячься?

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