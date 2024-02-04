Мнение: О строительстве Четвёртого Рейха… Сколько ещё осталось России?

Просто поразительно, как быстро немцы сбросили с себя маску пацифизма. И как энергично теперь «страна-инициатор» двух мировых войн готовит ещё одну. Причём всё с тем же хорошо известным противником. Причём под бурные рукоплескания цивилизованных европейцев.

А #Россия… Она, конечно, не настолько изолирована и одинока, как в 1930-е. Но всё равно несколько не по себе.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус начал призывать немцев готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией. По его мнению, стране нужно быстро восстановить вооружённые силы страны на случай, если российский президент Владимир #Путин не остановится.

Сейчас российские военные полностью заняты Украиной, заявил Борис Писториус в серии недавних интервью немецким средствам массовой информации. По его словам, если в украино-российском конфликте наступит перемирие, у Владимира Путина будет несколько лет на перезагрузку. И тогда, считает немецкий министр обороны, российский лидер рассмотрит возможность проверки единства НАТО.

Пост министра обороны в Германии часто оказывается политическим тупиком. Но статус Бориса Писториуса как одного из самых популярных политиков страны дал ему свободу слова, которой другие, в том числе его босс, канцлер Олаф Шольц, не пользуются. А его публичные предупреждения отражают фундаментальный сдвиг в мировоззрении высшего руководства страны, которая избегала сильной армии со времен окончания холодной войны. Оттуда тревога звучит всё громче, хотя немецкая общественность по-прежнему не убеждена в том, что безопасность Германии находится под фундаментальной угрозой со стороны России.

И тем более интересно, правда ли Борис Писториус верит, что у российского президента Владимира Путина, которому в этом году «стукнет» 72, если Бог даст, в запасе именно десятилетия физической и умственной дееспособности. Всё же российские мужчины живут не долго, а стареют рано. Даже «ЗОЖники».

Однако немецкие официальные лица говорят возникновении нового, «сложного и тревожного мира». И под это дело активно раскочегаривают ВПК. И не менее активно заявляют, что #Россия для них — угроза навсегда, а возврата к прошлому business as usual уже не будет.

Тут параллели с безвременьем между Первой и Второй мировой прямо напрашиваются. В 1930-е многим в Европе нравилась антисоветская риторика Адольфа Гитлера и его план «Натиска на Восток». Поэтому тогдашние ведущие политики охотно закрывали глаза на ремилитаризацию Германии. Более того, активно ей помогали. #Россию/#СССР в их понимании было необходимо как минимум «сдержать», а лучше всего — уничтожить. Но первой жертвой такой политики пала прозападная и антисоветская Польша…

С кого начнёт возрождённый Четвёртый Рейх?

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