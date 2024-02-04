Рупор кремлевской пропаганды: Заместитель директора “Ельцин-Центра” признан иностранным агентом
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Заместителя исполнительного директора «Ельцин-центра»* Никиту Соколова признали иноагентом
Соколов выступал против спецоперации и распространял фейки, сообщает Минюст РФ.
Ранее Соколов пытался реабилитировать пособников гитлеровских нацистов — «власовцев».
Ждем когда дозреют до директора и самого "Ельцин-Центра".
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Источник: Colonel Cassad
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