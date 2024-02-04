Рупор кремлевской пропаганды: Заместитель директора “Ельцин-Центра” признан иностранным агентом

Заместителя исполнительного директора «Ельцин-центра»* Никиту Соколова признали иноагентом

Соколов выступал против спецоперации и распространял фейки, сообщает Минюст РФ.

Ранее Соколов пытался реабилитировать пособников гитлеровских нацистов — «власовцев».

Ждем когда дозреют до директора и самого "Ельцин-Центра".

—